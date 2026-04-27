ショートフィルム専門のオンラインシアター「BSSTO」は、『レンタル・ファミリー』のHIKARI監督の短編2作品を配信開始した。配信期間は2026年4月24日から3か月間、ユーザー登録後無料で視聴できる。

Netflixシリーズ『BEEF/ビーフ ～逆上～』（2023）で日本人初のエミー賞監督賞を受賞し、現在は『レンタル・ファミリー』（2025）の全米公開を控えるHIKARI監督のデビュー作『TSUYAKO』（2011）と、監督のルーツであるダンスを通じて「再生」を描いた『Where We Begin』（2015）が配信されている。

『TSUYAKO』は、1950年代の日本を舞台に、家族のために自分を押し殺して生きてきた一人の女性が、かつての恋人との再会を通じて「本当の自分」を見つめ直す物語。時代に翻弄される女性の情熱と葛藤を描き出している。『Where We Begin』は、人生の岐路に立つ一人のダンサーが、幻想的な世界の中で自身の内面と対峙する姿を捉えた作品だ。

『TSUYAKO』

『Where We Begin』

BSSTO（ブリリアショートショートシアターオンライン）は、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」が厳選したショートフィルムを毎週水曜日に配信しているオンラインシアター。会員登録を行うことで、常時12作品ほどを無料で視聴できる。