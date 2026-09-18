DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』の本ポスタービジュアルが公開

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の本ポスタービジュアルが公開となった。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、公開となったのは、ある事件によって"顔"とキャリアを失い、心身ともに崩壊していく主人公マット・ヘーゲン（トム・リス・ハリス）と、彼の身に降りかかる異変を捉えた本ポスタービジュアル。

スター俳優だった一人の男の"顔"が崩れ、やがてゴッサム・シティを飲み込む巨大な怪物へ――。不穏な静寂の中、残された鋭い眼差しがマットの怒りと悲哀を滲ませる一方、人格を象徴する"顔"の中心は白く空洞化。さらに全体を俯瞰すると、ゴッサム・シティを飲み込もうとする「巨大な怪物の横顔」にも見えるという、見る者の想像力を掻き立てる仕掛けが施されている。

そして顔の右側は、禍々しい赤い"泥"へと変貌。スターの栄光から転落した一人の男が、いかにして"身体を自在に変形させる怪物"へと変貌を遂げるのか。「バットマン」を代表する異色ヴィラン＜クレイフェイス＞が持つ予測不能な変身能力と、怪物化の片鱗を生々しく予感させるデザインだ。また、ポスター下部には、深くフードを被り孤独に佇むマットの姿も。かつての輝きを失った男が辿る数奇な宿命と、ゴッサム・シティを巻き込む壮大な物語の開幕を告げるビジュアルに仕上がっている。

また、明日9月19日は、世界中で毎年9月の第3土曜日に祝われる「バットマンの日」である。今年も期間限定POP UPの開催など、各所で盛り上がりを見せている中、"バットマンを代表するヴィラン"の一人である＜クレイフェイス＞にも注目したい。

そして、本日9月18日より販売が始まったムビチケ前売券（カード）には、購入者特典として、クレイフェイスの歴史と魅力を紐解く非売品の『クレイフェイス』スペシャルコミックを数量限定でプレゼント。オリジナルカバー仕様の紙面には、1961年にマット・ヘーゲン版クレイフェイスが初登場した伝説の一作"The Challenge of Clay-Face（Detective Comics #298）"を特別収録。映画で描かれる"怪物誕生"の原点を知ることができる、ファン必携の一冊だ。

●劇場販売

価格：1,500円

特典：『クレイフェイス』スペシャルコミック

数量：限定数／なくなり次第終了 購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、『クレイフェイス』スペシャルコミックを1冊プレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売期間：10月29日23：59まで

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売期間：10月29日23：59まで

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売期間：10月29日23：59まで

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない