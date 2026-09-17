ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の特別映像とメイキングスチールが公開

ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（2026年9月25日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ／東宝）の特別映像とメイキングスチールが公開となった。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティ溢れる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度、本作より退役軍人のジェームズを演じた主演のブラッド・ピットと、デヴィッド・エアー監督らが、舞台となった過酷な大自然での撮影を振り返る特別映像が公開となった。雄大な自然のなかでロケーション撮影が敢行された本作。「大自然がこの映画の主人公とも言える。美しい自然の中で撮影したんだ。圧倒されるよ」とピットは回想する。エアー監督も「氷河を超え山奥に入っていく。想像以上に大変だった」と述べるように、キャスト・スタッフ陣は絶大な労力をかけて前人未到の撮影に挑んだ。ピットの「どんな天候でも撮影を続けた」という言葉の通り、密林や激しい雨、切り立った峡谷など、容赦ない自然の猛威に向き合いながら撮影は進められた。数々のハリウッド大作を手掛けてきた熟練のクルーたちですら感嘆せざるを得なかった、奇跡のような撮影ロケーションの裏側が凝縮された映像となっている。

あわせて公開されたメイキングスチールには、深い森のなか、むき出しの岩の上で和やかに言葉を交わすピットとエアー監督の姿と、後方いっぱいに広がる湖をバックに撮影に挑む様子が捉えられている。どちらも圧倒的なスケール感を誇る大自然と、本作への期待感を一気に高める印象的なカットだ。