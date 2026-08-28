A24のスリラー『バックルームズ』の特別映像2種が公開

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の特別映像2種が公開となった。一本は＜生き抜くためガイド動画＞と題され、本作の鑑賞ガイドとなる内容で、もう一本は、映画『８番出口』の川村元気監督がコメントを寄せたものとなっている。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

この度、＜生き抜くためガイド動画＞と題さた本作の鑑賞ガイド動画と、映画『８番出口』の川村元気監督がコメントを寄せた動画が公開となった。

＜生き抜くためガイド動画＞は、ルールなきバックルームズの世界での、超最低限の注意事項であり、完全に身の安全を保証するものではない。バグのような世界に落ちてしまったら、最終的には自己責任となる。

鈍く明滅する蛍光灯、どこまでも続く黄色い壁、そして出口の見えない迷宮。深みにはまりすぎると、帰って来られなくなるので、もしもの時のために、映画を観る前にしっかり予習をしておくことを推奨する。

≪ルールなきバックルームズのガイド動画≫

1・音がする方へ進んではいけない

2・誰かに呼ばれても応じてはいけない

3・むやみに扉を開けてはいけない

4・立ち止まってはいけない

5・知りすぎてはいけない――。





「ここには何かいる」「こっちに来るな！」

一歩進むたびに何かが起こり、次に何が待ち受けているのか予測不能。まるで自らがバックルームズに迷い込んだかのような、アトラクション級の没入体験が味わえる映像となっている。『バックルームズ』の恐怖は、ある日突然、だれもがこのバグのような世界に入りこむ可能性があることである。"もし、あなたが、この世界に迷い込んだら――"戦慄のガイド動画をぜひチェックしてほしい。

同時公開となったのは、映画『８番出口』の川村元気監督が本作を鑑賞し、その魅力を寄せたコメント動画だ。

「ものすごく広いんだ」

「何を見た？」

「何かいる」

「こっちに来るな！」



映像に映し出されるのは、どこまでも続く黄色い空間と、響き渡る不穏な音。出口の見えない迷宮をさまようように、何かに追い詰められていく登場人物たちの姿が切り取られていく。

「悪夢のような映画体験」と評する川村監督のコメントとともに、本作が観る者の感覚そのものを揺さぶる"何か"であることを強烈に印象づける特別映像となっている。