オドレイ・トトゥ主演『アメリ』の公開25周年記念上映が決定

ジャン＝ピエール・ジュネ監督、オドレイ・トトゥ主演『アメリ』の公開25周年記念上映が決定した。2026年11月13日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかにて全国公開される（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）。この発表にあわせ、ポスタービジュアルが公開となった。

『アメリ』は、『エイリアン4』（1997）のジャン＝ピエール・ジュネが監督を務めたパリの下町モンマルトルを舞台にしたロマンチックコメディ。2001年11月17日に日本初公開されるやいなや、瞬く間に多くの人々の心をつかみ、やがて日本中を巻き込む社会現象となった。日本での上映館は、今はなきミニシアター「シネマライズ渋谷」1館からスタート。『アメリ』を待ち焦がれていた人々が朝からスペイン坂の上から井の頭通りまで並び、「観たいのに観られない！」と悲鳴があがった。その後、北は北海道・旭川、南は沖縄・那覇まで47都道府県、全160館の映画館で上映（再上映含む）されるなど、ミニシアター系映画としては異例の拡大公開を記録した。

本作を買い付けたニューセレクト（当時）の故・叶井俊太郎の、『エイリアン4』の監督の新作だから、グチャグチャしたホラー映画だと思っていたのに全然違う作品だったというエピソードはあまりにも有名。その一方で、女性ファッション誌やカルチャー誌がおしゃれでかわいいと、本作を大々的に誌面で紹介し、騒ぎを聞きつけたテレビのワイドショーや男性週刊誌も『アメリ』現象を追いかけ、『アメリ』は社会現象へと発展。赤と緑を基調としたポップなインテリアや、オドレイ・トトゥが着こなすレトロなファッションに恋したファンに向けて、ムックやノベライズ、レシピ集、ヤン・ティルセンが手掛けた劇中音楽の楽譜集など関連書籍が続々と出版され、まさに日本中が『アメリ』に恋をし、夢中となった。2002年にはアカデミー賞で外国語映画賞、美術賞など5部門にノミネートされるなど、作品として世界的に高く評価されている。

この度、25年前の日本公開時から、多くの人々を魅了してきたポスタービジュアルが公開。アメリの上目遣いな笑顔が映える緑基調と、アメリがベッドでくつろぐ赤基調の2種類で、どちらも鮮やかな色彩とキュートでオシャレな世界観が詰まった、『アメリ』を象徴するデザイン。「幸せになる」という胸を掴むキャッチコピーに、新たに「25周年アニバーサリー」の月桂樹が添えられ、25年経った今も全く色褪せない魅力を再認識させてくれるビジュアルとなっている。