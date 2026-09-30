ベルリン国際映画祭銀熊賞『アニカの伝言』の予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開

第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（審査員賞）を受賞し、世界各国の映画祭で絶賛されたアルゼンチン映画"El Mensaje（原題）"が、邦題『アニカの伝言』（提供：キングレコード／配給：アニモプロデュース）として2026年11月27日より全国順次公開することが決定した。この発表にあわせて、予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となっている。

『アニカの伝言』は、動物と話せる少女アニカと、その能力を頼りに生計を立てる家族の姿を描いた全編モノクロのロードムービー。監督は、カンヌやヴェネツィアなど国際映画祭で注目を集めてきた気鋭の映像作家、イバン・フンド。即興を取り入れながら、実の家族や過去作を共にした仲間など、信頼で結ばれたキャスト・スタッフあわせて10名ほどの少数体制で撮影を行なった。劇中歌には、ペット・ショップ・ボーイズの"Always on my mind"を使用。アンドリュー・ヘイ監督作『異人たち』（2023）でも印象的に使われたポップ・アンセムが、静謐な世界に鮮やかな瞬間を刻み込む。

2023年12月に⾃由⾄上主義を掲げるハビエル・ミレイ政権が発足以降、極度の緊縮財政により経済不安が広がるアルゼンチンの現代社会を背景に制作された本作。映画支援の予算も大幅に削減され、厳しい状況にある国内の映画業界に対して、フンド監督は「今の社会を⽣き延びるための⼀つの⽅法を描きました。現代に＜詩的な＞映画を作ることは、⼀種の政治的抵抗になっていると思います」と語る。広大な大地から生み出される詩的なリズムと、まばゆいばかりの映像美──混沌とした時代に⽣きる人々の⼼に光を灯す＜映像詩＞が、忘れられない映像体験となって、観る者の心へと響く。

この度、予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。アニカ（アニカ・ブーツ）が「私の兄弟はどこ？ すごく寂しい」とハリネズミの言葉を代弁する場面から始まる予告編では、地平線まで続く自然風景や、登場人物を捉えた親密なクローズアップを重ねた映像美によって、アニカと祖母ミリアム（マラ・ベステリ）、そのパートナーのロジェ（マルセロ・スビオット）の旅路が描かれている。

手狭なキャンピングカーの中で食卓を囲み、川の字になって眠る家族の営み。そして、ロジェがアニカの歯を抜くシーンや、母親エロイーサ（ベタニア・カッパート）が「大きくなったわね」とアニカを抱き寄せる場面も差し込まれ、アニカが旅を通して成長していく姿が映し出される。また、アニカが心を通わす猫や亀、犬、馬、カピバラなど、さまざまな動物たちも登場。アニカたちのセラピーよって、声なき者たちの内なる想いが"メッセージ"として飼い主へと届けられる。映像の後半には、アニカが「鳥と話したの」とミリアムに駆け寄る姿も。涙をぐっと堪えるミリアムの意味深な表情が印象に残る。愛らしい動物に癒されるのと同時に、アニカたちが紡ぐ言葉や家族の姿、そして圧倒的な映像美に胸打つ予告編に仕上がった。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、ハリネズミを手のひらに乗せたアニカの口元をクローズアップで捉えた写真に、「心を澄ませて」というコピーが添えられたもの。チャーミングなハリネズミが目を惹くのと同時に、劇中でアニカがどんな言葉を紡ぎ出すのか期待を感じさせる。場面写真では、アニカとカピバラが対峙する神秘的な場面や、アニカ、ミリアム、ロジェそれぞれの横顔、さらに"El Cielo（天国）"と書かれたペットたちの墓地の看板前でポーズを決めるアニカの姿が捉えられている。