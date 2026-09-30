『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』の日本版ポスタービジュアルと場面写真9点が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版"THE TOXIC AVENGER"が『トキシック・アベンジャー』（配給：AMGエンタテインメント）の邦題で2026年11月13日より全国公開されることが決定した。この度、日本版ポスタービジュアルと場面写真9点が公開となっている。

気弱で冴えない清掃員が、有毒廃棄物によって醜悪なモンスターへ――。そんな常識外れのスーパーヒーローを生み出したのが、1984年に制作され世界中を虜にした伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』だ。低予算のインディペンデント映画として生まれながら、そのあまりにも過激な暴力描写、下品なユーモア、権力や社会を笑い飛ばす反骨精神で熱狂的な支持を得て、続編は3作品が制作され、さらに、あのマーベルからコミック版が刊行、アニメやゲーム、ミュージカルにまで進出し、40年以上にわたって世界中の映画ファンを"汚染"し続けてきた。第2作『悪魔の毒々モンスター 東京へ行く』（1989）は日本が舞台となっていることでも知られている。

新たな『トキシック・アベンジャー』を手掛けたのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。オリジナル版を生み出しのちにジャームズ・ガンら世界で活躍する映画人を輩出したトロマ・エンターテインメントの創設者ロイド・カウフマンも製作に名を連ね、低俗なユーモア、容赦ない流血、そして限界まで突っ走る反骨精神を受け継ぎながら、現代の観客へ向けてまったく新しい"毒々ヒーロー"を誕生させた。

主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度公開されたポスタービジュアルは、史上最も醜いモンスターヒーロー、トキシーの全身を捉えた大胆ショット。トキシーには欠かせないドクドクに凶器化したモップを手に毒を漲らせながらこちらを睨んでいる。「毒こそ、正義」のキャッチコピーとグリーンが目を引く、アメコミ感が炸裂したデザインとなっている。また、かねて審査中だった映倫審査は、刺激の強い肉体損壊がみられるため【R15＋】となった。

あわせて9点の場面写真も公開となっている。トキシーの他、ピーター・ディンクレイジ演じる清掃員のウィンストン、イライジャ・ウッドが美しいルックスをかなぐり捨てて演じる気味の悪い男フリッツ・ガービンジャー、ケヴィン・ベーコンが満を持して極悪ヴィランを演じるボブ・ガービンジャー、テイラー・ペイジ演じる巨大製薬企業BTHを憎み悪を暴こうとするJ・J・ドハーティ、ジェイコブ・トレンブレイ演じるウィンストンの義理の息子ウェイドなど、主要キャラクターを捉えた場面写真も一挙お披露目となった。