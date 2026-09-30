DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』のファイナル予告が公開

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のファイナル予告が公開となった。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

いよいよ公開まで一か月を切った本作よりファイナル予告が公開となった。「人生を取り戻したい」――そう切に願うのは、ある事件によって役者の命である"顔"を奪われた華やかな若きスター、マット・ヘーゲン（トム・リス・ハリス）。彼は科学者ケイトリン（ナオミ・アッキー）のもと、"泥"を使った禁断の治療に手を伸ばす。施術を重ねるにつれ、かつての傷一つない美貌を手に入れたかに思えたマット。しかし、その代償はあまりにも大きかった。禁断の治療は彼の肉体に恐ろしい異変をもたらし、ようやく掴みかけたはずの日常は、心身ともにまるで泥のように脆く崩れ去っていくのだった。

次第に制御不能な怒りと哀しみに支配され、心までも怪物へと変わっていくマット。満たされることのない心の空洞を埋めるかのように、ついには血に手を染めていく。そして映像のラストには、一瞬で別人の顔へと変身する驚愕のシーンとともに、泥の怪物「クレイフェイス」の禍々しい姿の一端が露わになる。変幻自在の能力を誇る「バットマン」シリーズ屈指の異色ヴィランは、いかにして誕生したのか――。公開への期待をより一層高める仕上がりとなっている。