A24のスリラー『バックルームズ』の監督、ケイン・パーソンズの来日が決定

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）で監督を務めるケイン・パーソンズの来日が決定した。この発表にあわせ、メッセージ動画が公開となっている。
『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。
この度、日本公開初日となる9月4日にあわせ、ケイン・パーソンズ監督の初来日が決定した。舞台挨拶登壇等の詳細は後日、公式SNSにて発表予定となっている。来日を前に監督から届いたメッセージ動画では、「不穏で没入感のある唯一無二の作品を目指して全力を傾けました」と本作に込めた熱い想いを明かしており、「皆さんに観てもらえるのが本当に嬉しいです」と、日本での公開を心待ちにしている様子も窺える。
■ストーリー
ある日、自らの店の地下から異次元へと迷い込んでしまった男・クラーク（キウェテル・イジョフォー）。ルールすら存在しない不条理な世界で、彼は怪異に直面していく。 なぜ、この空間は存在するのか。そして、ここで一体何が起きているのか――。
■出演者（役名：俳優名）
クラーク：キウェテル・イジョフォー
メアリー：レナーテ・レインスヴェ
フィル：マーク・デュプラス
ボビー：フィン・ベネット
■スタッフ
監督：ケイン・パーソンズ
脚本：ウィル･スーディク
© 2026 Backrooms Rights LLC, PC Films, LLC. All Rights Reserved.