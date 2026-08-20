A24のスリラー『バックルームズ』の監督、ケイン・パーソンズの来日が決定

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）で監督を務めるケイン・パーソンズの来日が決定した。この発表にあわせ、メッセージ動画が公開となっている。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

この度、日本公開初日となる9月4日にあわせ、ケイン・パーソンズ監督の初来日が決定した。舞台挨拶登壇等の詳細は後日、公式SNSにて発表予定となっている。来日を前に監督から届いたメッセージ動画では、「不穏で没入感のある唯一無二の作品を目指して全力を傾けました」と本作に込めた熱い想いを明かしており、「皆さんに観てもらえるのが本当に嬉しいです」と、日本での公開を心待ちにしている様子も窺える。