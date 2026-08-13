都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）のDolby Cinema、Dolby Atmosおよび4DXでの上映が決定した。発表にあわせ、Dolby Cinema版、4DX版、クリストファー・ノーラン/小島秀夫/川村元気のコメント入りポスターが公開となっている。

Dolby Cinema版ポスター

4DX版ポスター

コメント入りポスター

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

この度、Dolby Cinema、Dolby Atmosおよび4DXでの上映が決定した。

Dolby Cinemaでは、Dolby Cinemaでしか映し出せない深い漆黒と鮮烈な光が織りなす圧倒的な映像美に加え、Dolby Atmosによる立体音響が融合。静寂の中に響く微かな物音や、視界の外から忍び寄る気配までも繊細に描き出す。さらにDolby Atmos上映では、上下左右あらゆる方向から押し寄せる立体音響によって、バックルームズという異常空間の果てしない広がりを全身で体感できる。4DX上映では、不穏な足音や得体の知れない存在の接近、普段見慣れた空間が歪み崩れていくような恐怖を、モーションシートや風、振動などの体感効果とともに体験。まるで自らがバックルームズへ迷い込んだかのような臨場感が味わえる。

あわせて公開となった4DX版ポスターでは、どこまでも続く黄色い壁紙の部屋と鈍く光を放つ天井の蛍光灯が広がる〈バックルームズ〉を背景に、不自然なフォルムのまま床へと埋め込まれた椅子が不穏な存在感を放つ。さらに、「4DX」の文字までもが壁へとのめり込み、空間そのものに飲み込まれていくかのようなデザインになっており、観る者自身が異空間へ引きずり込まれていくような恐怖を想起させるビジュアルとなっている。

一方、Dolby Cinema版ポスターでは、今まさに〈バックルームズ〉へ足を踏み入れようとするセラピスト・メアリー（レナーテ・レインスヴェ）の姿を捉えている。現実と異空間の狭間に立つ彼女と、黄色い部屋から漏れ出す不気味な光が印象的なビジュアルとなっており、一歩踏み出した先に待ち受ける"出口のない悪夢"を予感させる仕上がりとなっている。

さらに同時公開となったコメントポスターでは、ゲームクリエイター・小島秀夫が「21世紀のリミナルスペース版"CUBE"だ。」と表現。「リミナルスペース（境界空間）」という概念が持つ不気味さと、ヴィンチェンゾ・ナタリ監督の名作『CUBE』（1997）の持つ極限の緊張感が現代の感性で見事に融合し、新たな恐怖のスタンダードとして確立された本作の構造を高く評価。また、昨年公開し世界的に大ヒットした『８番出口』の川村元気監督は、「出れそうで出れない悪夢のような映画体験。（原文ママ）」と本作の革新的なホラー体験を表現した。

また、自身の最新作『オデュッセイア』において、3時間に迫る映像表現に挑んだクリストファー・ノーラン監督は、「若い世代が長尺や考察的な作品に集中できない」という世間の風潮を否定する意図をインタビューで述べた。その中で、全米の若者たちが『バックルームズ』に熱狂している事実を例に挙げるとともに、「若い才能が映画表現を前進させている」と映画の未来への希望を表明。現代の若い観客は、より深い映画的体験や挑戦的な謎を求めているとし、本作を「ミステリアスで巧妙だ」と絶賛した。映画館でしか味わえない没入体験の価値を、新世代の観客とクリエイターが証明していると確信を込めて語っている。なお、3人のコメント全文は、公式サイトで掲出されている。