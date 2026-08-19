A24のスリラー『バックルームズ』の【劇場限定16分間】の追加映像に変更

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の上映は、本編終了後に16分のスペシャル映像が追加された「Everything Must Go Edition」として行われることになっていたが、これが変更となり、本作の監督であるケイン・パーソンズのYouTubeチャンネルでも公開される運びとなった。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

日本での上映は、本編終了後に16分のスペシャル映像が追加された「Everything Must Go Edition」として行われるとお伝えしていたが、この度、本作の監督であるケイン・パーソンズのYouTubeチャンネルでも公開されることになった。なお、日本での劇場公開に於いては、追加映像を日本語字幕付きで上映する。

スペシャル感が薄れるのではあるが、これも出自がYouTuberという監督らしいと言えば、らしいと言える方針ではなかろうか。