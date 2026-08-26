中国ドラマ『彼女は薔薇』の新ビジュアルと場面写真が公開

第3回中国ドラマ年度盛典「年度優秀ドラマ賞」ほか5部門で受賞した『彼女は薔薇』のDVD-BOXの発売とデジタル配信開始を前に、新ビジュアルと場面写真が公開となった。

DVD-BOXは2026年9月2日にBOX1、10月7日にBOX2、11月4日にBOX3が発売となる。価格はいずれも17,600円。デジタル配信は、各配信サービスにて順次配信開始予定となっている。

『彼女は薔薇』はヒロインが就職、結婚、出産を経験していく20代から40代の姿を描いており、年代ごとに登場する様々な男性との波乱万丈な恋愛模様が魅力のひとつ。ヒロインと恋に落ちる男性陣は、中国ドラマ界を代表する主演級のイケメン揃いだ。キャストの豪華さもあいまって配信前から大きな期待が寄せられ、その期待通り、配信直後から大きな反響があり、数々のテレビアワードで「年度優秀作品賞」などを受賞し中国内で高く評価された。

本作が社会現象並みの人気を博した大きな要素は、高嶺の花と言われ恵まれた家庭環境、美しい容姿、非凡な才能と行動力を持ったヒロインが、実は完璧ではなく、ただ「自分らしく生きたい」と生きる姿に、視聴者が心を動かされたからだろうと言われている。そんなヒロインを演じたのは、ディズニー映画『ムーラン』（2020）で主役を務めたリウ・イーフェイ。ハリウッド映画を中心に活躍してきた彼女だが、2022年『夢華録』で16年ぶりに中国ドラマにカムバックし、本作でも数々のテレビアワードで年度女優賞を受賞。改めて国際派女優の実力を印象づけた。変わりゆくライフステージに翻弄されまいと踏ん張るヒロインの姿は、現代を生きる女性の共感を呼び、またそのエネルギーに勇気づけられたという視聴者の声も少なくない。彼女を演じたリウ・イーフェイ自身も「黄亦玫という人物に、私も励まされた」と語っている。

新たに公開されたビジュアルには、リウ・イーフェイをはじめ、ポン・グァンイン、ケニー・リン、リン・イーの4人が並ぶ。どこかはかなげでありながら、凛とした強さを湛えた表情の数々。それぞれが遠くを見据え、自分自身の人生を歩んでいこうとする覚悟が滲み出るような一枚に仕上がっている。

また、あわせて公開となった場面写真では、ポン・グァンイン演じる荘国棟とヒロインが黒い装いで夜の屋台に並ぶ姿、ケニー・リン演じる方協文とろうそくの灯るケーキを前に見つめ合うワンシーン、ウォレス・フォ演じる傅家明とジャズバーのような空間で静かに向き合う様子、そしてリン・イー演じる何西と滑走路の飛行機を背景にバイクにまたがり視線を交わすカットが、それぞれ切り取られている。

ほかにも、20代から40代までを生きるヒロインの恋と人生の折々を切り取った場面写真の数々が公開されており、時代とともに移りゆく彼女の表情から、それぞれの恋の温度を感じ取ることができる。

DVD-BOXにはいずれも特典としてリーフレットを封入。また、BOX3だけの特典映像は、今回予告編に使用しているリウ・イーウェイはもちろん、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーからのコメント映像に加え、メイキング映像やオリジナル版の予告映像が収められている。

また、対象店舗での購入者に、先着でオリジナル特典をプレゼントする。Amazon.co.jpではL判ビジュアルシート10枚セット、楽天ブックスではL判ブロマイド5枚セット（BOX3のみアクリルフォトフレーム付き）がそれぞれプレゼントされる。