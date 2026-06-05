エスピーオーは、チャオ・ルースーとウィリアム・チャン共演の中国ドラマ『私の完璧な結婚』のDVDレンタルを2026年8月5日に、セルDVDの販売を8月14日に開始する。また、デジタル配信も8月に開始となる。

『私の完璧な結婚』は、チャオ・ルースーとウィリアム・チャンが初の夫婦役共演を果たした恋愛ドラマ。中国ドラマの一般的なヒット作の熱度平均が10,000〜20,000程の中、初日熱度値27,000超、わずか数日で30,000突破という配信プラットフォームのテンセント史上最速級の記録を樹立。本編の再生回数は19.67億回超でテンセント年間1位を獲得し、新規加入者数も4,300万人増を記録。ドラマ1作による新規加入の最大記録を打ち立てている。関連動画の総再生回数は400億回超を記録し、2025年年末〜2026年にかけてのドラマ関連アワードを席巻した。さらに海外でも多数の国・地域でランキング1位を獲得し、SNS再生数は10億回規模に到達するなど、2025年世界的話題作として圧倒的存在感を示した。

これまで、スイートで可憐で良い女性という「甘いヒロイン像」を好演し人気を不動のものにしてきたチャオ・ルースーが、本作では、甘いヒロイン像を脱ぎ捨て欲望と野心を前面に出した、嘘と計算を武器に運命を切り開く野心的な女性・許妍を熱演。脚本を深く掘り下げ役を理解することに努め、自ら衣装及びメイクデザインなどのスタイリングを手掛けるなど、キャラクターに厚みと深みをより持たせた。さらに微細な表情表現から爆発的な感情演技まで、俳優としての進化を証明し、国内外で高い評価を獲得。まさに彼女自身が「甘いヒロインイメージの若手女優」から「実力派俳優」へと確かに転身を果たした。

今回、レンタルが始まるDVDは、全16巻で、2026年8月5日に第1巻から第8巻がリリースとなる。第9巻から第16巻のリリースは2026年9月2日となっている。セルDVDはBOXセットでの展開で、DVD-BOX1と2が2026年8月14日、DVD-BOX3は2026年9月11日の発売。いずれも価格は13,200円で、ブックレットが封入。DVD-BOX3については、メイキングの映像特典も収録されている。配信は2026年8月より順次配信予定となっている。