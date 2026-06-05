ポン・グァンイン×ワン・チューラン共演の中国ドラマ『ヒーリング・ラブ』が7月3日よりDVDレンタル開始

ポン・グァンイン×ワン・チューラン共演の中国ドラマ『ヒーリング・ラブ』のDVDレンタルが2026年7月3日より開始となる。

『ヒーリング・ラブ』は、一度は別れを選んだ医療現場に生きる元夫婦が再び心を通わせる大人の再生ラブロマンス。大学時代の電撃婚と離婚から6年。アフリカの医療支援現場という極限の地で、偶然再会した元夫婦ニン・ジーチエン（ポン・グァンイン）とルワン・リウジョン（ワン・チューラン）。帰国後、もう会うことはないと思っていた二人だったが、同じ病院の脳神経外科で働くことになり、さらにはジーチエンがリウジョンの指導医となる。かつて彼を愛するあまり自分を見失っていたリウジョンと、仕事に没頭するあまり彼女の孤独に気づけなかったジーチエン。過去と現在が交錯する中、すれ違いの理由や胸の奥にしまい込んでいた想いが少しずつほどけていく。命の最前線という緊張感の中で、時にぶつかり、時に支え合いながら、互いの存在が「心を癒す居場所」へと変わっていく。その過程は、観る者の心に静かに寄り添い、あたたかな余韻を残す。再び向き合った二人が選ぶ「二度目の恋」の行方は――。

本作は、中国でベストセラーとなった吉祥夜の小説を原作とし、2023年上半期の中国ドラマ界で大きな注目を集めた。監督は『夢華録（むかろく）』（2022）を大ヒットに導いた名匠ヤン・ヤン（楊陽）が務め、映画さながらの緻密な映像美で、二人の揺れ動く繊細な愛をドラマチックに描き出す。

今回、レンタルが始まるDVDは、全18巻で、2026年7月3日に第1巻から第6巻がリリースとなる。第7巻から第12巻のリリースは2026年8月5日、第13巻から第18巻のリリースは2026年9月2日となっている（各巻2話ずつ収録で、全36話）。