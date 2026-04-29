エスピーオーは、ラレイナ・ソンとリウ・ユーニン共演の中国ドラマ『折腰』のレンタルDVDリリースを2026年7月3日に、セルDVDの販売を7月10日に開始するが、これらに先立ち、日本版予告編映像をYouTubeで公開した。

『折腰』は、人気同名小説を原作に、乱世の覇権争いの中での政略結婚から始まる愛を時代劇の重厚さで描く。中国・テンセントビデオでの独占配信開始早々に視聴者の注目を集め、社会現象とも言える程の熱狂を生んだ。初日再生回数は2,800万回以上となり、ドラマの人気を示す「熱度」は初日配信10分後に2万を突破。30分後には2万3,315に上昇し、ピーク時は2万6,712で同プラットフォームの2025 年の初日最高記録を叩き出した。配信期間中も、ジャンル記録を次々と更新し、配信6日目にはプラットフォーム内の熱度値が3万を突破。2025年の配信ドラマで最速記録を樹立し、2025年末から2026年にかけて多くのドラマアワードで計15冠獲得している。海外で同時配信されたWeTVでも韓国・北米など11の国と地域で再生数1位となっている。

この度、DVDリリースに先立ち、日本版予告編映像がYouTubeで公開となった。レンタルDVDは、全18巻で、2026年7月3日に第1巻から第9巻がリリースとなる。第10巻から第18巻のリリースは2026年8月5日となっている。セルDVDはBOXセットでの展開で、DVD-BOX1と2が2026年7月10日、DVD-BOX3は2026年8月14日の発売。いずれも価格は15,400円で、ブックレットが封入。DVD-BOX3については、メイキングの映像特典も収録されている。配信は2026年7月より順次配信予定となっている。