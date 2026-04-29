エスピーオーは、ラレイナ・ソンとリウ・ユーニン共演の中国ドラマ『折腰』のレンタルDVDリリースを2026年7月3日に、セルDVDの販売を7月10日に開始するが、これらに先立ち、日本版予告編映像をYouTubeで公開した。
『折腰』は、人気同名小説を原作に、乱世の覇権争いの中での政略結婚から始まる愛を時代劇の重厚さで描く。中国・テンセントビデオでの独占配信開始早々に視聴者の注目を集め、社会現象とも言える程の熱狂を生んだ。初日再生回数は2,800万回以上となり、ドラマの人気を示す「熱度」は初日配信10分後に2万を突破。30分後には2万3,315に上昇し、ピーク時は2万6,712で同プラットフォームの2025 年の初日最高記録を叩き出した。配信期間中も、ジャンル記録を次々と更新し、配信6日目にはプラットフォーム内の熱度値が3万を突破。2025年の配信ドラマで最速記録を樹立し、2025年末から2026年にかけて多くのドラマアワードで計15冠獲得している。海外で同時配信されたWeTVでも韓国・北米など11の国と地域で再生数1位となっている。
この度、DVDリリースに先立ち、日本版予告編映像がYouTubeで公開となった。レンタルDVDは、全18巻で、2026年7月3日に第1巻から第9巻がリリースとなる。第10巻から第18巻のリリースは2026年8月5日となっている。セルDVDはBOXセットでの展開で、DVD-BOX1と2が2026年7月10日、DVD-BOX3は2026年8月14日の発売。いずれも価格は15,400円で、ブックレットが封入。DVD-BOX3については、メイキングの映像特典も収録されている。配信は2026年7月より順次配信予定となっている。
■ストーリー
焉州の州牧・喬圭（チャオ・グイ）と巍国の巍侯・魏倫（ウェイ・ ルン）が盟約を結び、磐邑と辛都の間に永寧渠が造られる。だが、14年前、辺州の将軍・李粛（リー・スー）が辛都を攻めた時、喬圭は魏倫に援軍を送らないという苦渋の決断を下し、辛都は陥落。魏（ウェイ）家の軍は全滅し、魏倫の幼い孫・魏劭（ウェイ・シャオ）だけが生き延びた。そして今、喬（チャオ）家に恨みを抱く魏劭が辛都を奪還、喬家を滅ぼそうと動き出す。そこで喬家を救うために魏劭に嫁ぐことになったのが、喬圭の聡明な孫・小喬（シャオチャオ）だった...。
■出演
ラレイナ・ソン
リウ・ユーニン
シュエン・ルー
ピーター・ホー
ハー・ホンシャン
ガオ・ ウェイグァン
リウ・ドゥアンドゥアン
■スタッフ
総演出：ドン・コー
原作：『折腰』蓬莱客
脚本：ナン・ジェン
発売・販売元：エスピーオー
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