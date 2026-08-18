『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のダウンロード先行販売が8月19日に開始

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のダウンロード先行販売が8月19日より開始となる。9月16日にはレンタル配信が開始となり、10月16日には4K UHD,、ブルーレイ＆DVDも発売となる。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂のゲーム『マリオシリーズ』を原作としたアニメーションの最新作。

前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）でブルックリンからキノコ王国へ移り住むことを決めたマリオとルイージは、今作では新たなヨッシーと出会い、仲間たちと共に宇宙の危機を救うための大冒険へと飛び立つ。マリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラ＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キーら、前作のキャストが続投。さらに、クッパJr.役のベニー・サフディ、ヨッシー役のドナルド・グローヴァー、ロゼッタ役のブリー・ラーソンが銀河を舞台にした新たな物語に加わる。日本語版声優キャストには、前作からマリオ役の宮野真守、ピーチ姫役の志田有彩、ルイージ役の畠中祐をはじめ、クッパ役の三宅健太、キノピオ役の関智一ら豪華声優陣が再集結。そして新たに登場するロゼッタ役に坂本真綾、クッパJr.役に山下大輝が参加している。

ダウンロード版と4K UHD, ブルーレイ＆DVDには、60分超の映像特典を収録する。メイキング映像や、登場キャラクターの制作秘話、など壮大な冒険の舞台裏に加えて、キャストとスタッフによる見どころも堪能できる。特典映像は以下の通り。

メイキング：次のステージへ

登場キャラクター :マリオ＆ルイージ ・ピーチ姫＆ロゼッタ ・クッパ＆クッパJr. ・キノピオ＆ヨッシー

ギャラクシー探索

世界観とテーマ

宇宙のサウンド

パワーアップアイテム

ギャラクシーのひみつ

4K UHD＋ブルーレイ セット

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット（スチールブック仕様版）

ブルーレイ＋DVD セット（スチールブック仕様版）

4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットともに通常版とスチールブック仕様版が発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットの通常版が7,590円、スチールブック仕様版は8,690円。ブルーレイ＋DVD セットの価格は、通常版が5,390円、スチールブック仕様版は6,490円。レンタルブルーレイ＆DVDも同日リリースとなる。