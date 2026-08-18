『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のダウンロード先行販売が8月19日に開始

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のダウンロード先行販売が8月19日より開始となる。9月16日にはレンタル配信が開始となり、10月16日には4K UHD,、ブルーレイ＆DVDも発売となる。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂のゲーム『マリオシリーズ』を原作としたアニメーションの最新作。
前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）でブルックリンからキノコ王国へ移り住むことを決めたマリオとルイージは、今作では新たなヨッシーと出会い、仲間たちと共に宇宙の危機を救うための大冒険へと飛び立つ。マリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラ＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キーら、前作のキャストが続投。さらに、クッパJr.役のベニー・サフディ、ヨッシー役のドナルド・グローヴァー、ロゼッタ役のブリー・ラーソンが銀河を舞台にした新たな物語に加わる。日本語版声優キャストには、前作からマリオ役の宮野真守、ピーチ姫役の志田有彩、ルイージ役の畠中祐をはじめ、クッパ役の三宅健太、キノピオ役の関智一ら豪華声優陣が再集結。そして新たに登場するロゼッタ役に坂本真綾、クッパJr.役に山下大輝が参加している。
ダウンロード版と4K UHD, ブルーレイ＆DVDには、60分超の映像特典を収録する。メイキング映像や、登場キャラクターの制作秘話、など壮大な冒険の舞台裏に加えて、キャストとスタッフによる見どころも堪能できる。特典映像は以下の通り。
- メイキング：次のステージへ
- 登場キャラクター :マリオ＆ルイージ ・ピーチ姫＆ロゼッタ ・クッパ＆クッパJr. ・キノピオ＆ヨッシー
- ギャラクシー探索
- 世界観とテーマ
- 宇宙のサウンド
- パワーアップアイテム
- ギャラクシーのひみつ
4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットともに通常版とスチールブック仕様版が発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットの通常版が7,590円、スチールブック仕様版は8,690円。ブルーレイ＋DVD セットの価格は、通常版が5,390円、スチールブック仕様版は6,490円。レンタルブルーレイ＆DVDも同日リリースとなる。
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
マリオ：クリス・プラット（宮野真守）
ピーチ姫：アニャ・テイラー＝ジョイ（志田有彩）
ルイージ：チャーリー・デイ（畠中祐）
クッパ：ジャック・ブラック（三宅健太）
キノピオ：キーガン＝マイケル・キー（関智一）
クッパJr.：ベニー・サフディ（山下大輝）
ヨッシー：ドナルド・グローヴァー
フォックス・マクラウド：グレン・パウエル（竹内栄治）
ロゼッタ：ブリー・ラーソン（坂本真綾）
■スタッフ
監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック
脚本：マシュー・フォーゲル
製作：クリス・メレダンドリ（イルミネーション）、宮本茂（任天堂）
音楽：ブライアン・タイラー
配給：Universal Pictures Home Entertainment
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング（4K UHD、ブルーレイ＆DVD）
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