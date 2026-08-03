『怪盗グルー』（2010〜）『ミニオンズ』（2015〜）シリーズをはじめ、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026）など数々のヒット作を手がけてきたアニメーションスタジオ・イルミネーションが『FLY!/フライ!』以来3年ぶりに贈る完全オリジナルストーリー最新作『ノット・アローン』の日本公開が2027年に決定した。発表にあわせ、ティザー予告と場面写真2点が公開となっている。

『ノット・アローン』は、ロケット整備士ジョーと宇宙植物学者フランが「植物燃料ロケット」の開発に勤しむ中、突如カラフルでキュートな宇宙人たちが現れるというアニメーション。

主演のロケット整備士ジョー役には、『君の名前で僕を呼んで』（2018）に出演し22歳で初めてアカデミー賞に初ノミネート以降、計4度のノミネート、ゴールデングローブ賞および全米映画俳優組合賞（SAG賞）受賞経歴を持つティモシー・シャラメ。自身初となる長編アニメーション映画で声優に挑戦する。宇宙植物学者フラン役には、子役で大ブレイク後、瞬く間にスターダムに駆け上がり全世界のティーンズのファッションアイコンとして、さらに歌手としても活躍、女優業では全米映画俳優組合賞（SAG賞）受賞歴を持ち、エミー賞およびグラミー賞にノミネートされたセレーナ・ゴメス。監督は、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017）のエリック・ギロン、『ミニオンズ』（2015）のクレア・ドッジソン、『ペット2』（2019）の3名が務める。

この度、ティザー予告と場面写真2点が公開となった。タイトルとなっている"Not Alone"には様々な世界において「ひとりではない」という壮大な意味を持つことがある。初公開の映像には、デヴィッド・ボウイの「スペイス・オディティ」が幻想的に流れる中、地球に飛来する謎の飛行物体を前にジョーとフランが心の距離を縮める瞬間や、「緊急事態！」と叫びながら飛来した宇宙船に乗り込んでいたオレンジ、ブルー、グリーンのカラフルでキュートな宇宙人たちとの出会い、ジョーのコミカルなやり取りが緩急溢れる映像で綴られる。ジョーの日常に転がり込んできた彼らとの奇妙な共同生活は、果たしてどんな展開を見せるのか？ また、ボウイには「ロックンロールの自殺者」という曲があり、この中に「君は一人じゃない」という歌詞もあることから、映画との関係性にも注目したい。