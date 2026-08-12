シルヴァン・ショメ監督最新作『マルセル&ムッシュ・パニョル』の予告とポスターが公開

『ベルヴィル・ランデブー』（2002）『イリュージョニスト』（2010）を手掛けたシルヴァン・ショメ監督最新作"Marcel et Monsieur Pagnol（原題）"の邦題が『マルセル&ムッシュ・パニョル』（配給：クロックワークス）に決定し、2026年11月6日より新宿武蔵野館ほか、全国順次公開されることが発表となった。発表にあわせて、予告とポスターが公開となっている。

『マルセル&ムッシュ・パニョル』は、フランスの国⺠的作家マルセル・パニョルの生涯を綴ったアニメーション。監督は、フランスで100万人突破の大ヒットを記録した『ベルヴィル・ランデブー』や、フランスの喜劇王ジャック・タチの遺稿を脚色した『イリュージョニスト』などで、アカデミー賞にノミネ ートされたアニメーション界の巨匠シルヴァン・ショメ。本作は、カンヌ国際映画 祭やアヌシー国際アニメーション映画祭に正式出品された。

この度公開となった予告編では、フランスの国⺠的作家マルセル・パニョルの生涯が綴られる。執筆に悩む61歳の作家パニョルの前に現れるのは少年時代の自分マルセル。やがて故郷プロヴァンスでの学生時代、首都パリでの教師時代、そして演劇界で作家としてデビューし、映画界で監督として活躍するまでの、鮮やかに甦る記憶の数々。シルヴァン・ショメならではの独特なキャラクターと唯一無二のタッチで、二人で自らの人生を振り返る事実に基づく物語を、リアルとファンタジーを融合させて描き出す。

あわせて公開となったポスターには、「素晴らしき人生」というコピーとともに、少年マルセルと老人パニョルが微笑み合っている様子が描かれている。大きく配置されたフランス語の原題の周りに、人生の様々なシーンの切り抜きが散りばめられた、ノスタルジー溢れるデザインとなっている。