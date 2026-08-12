実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の場面写真が一挙公開

カブール空港に取り残された200人を48時間で救出する任務に挑んだ実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』（2026年9月11日公開 配給：彩プロ）の場面写真が一挙公開となった。

『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、ハンガリー政府主導のもと国防軍が実行したアフガニスタンでの実際の救出作戦「シャーマン作戦」をベースに映画化した作品。ハンガリー軍現代史において最も劇的な作戦のひとつとされる実話をもとに、空港を覆う緊張感、絶え間ないテロの脅威、タリバンとの激しい攻防を圧倒的な臨場感で描き出す。さらに、世界を震撼させた〈カブール陥落〉を本格的に描いた作品が日本で初めて劇場公開される点も大きな見どころ。

『オデッセイ』（2015）『ブレードランナー 2049』（2017）ほか、錚々たるハリウッド大作が撮影地に選んでいるのがブタペスト。その成果は外貨の獲得にとどまらず、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇している。さらにMCU、DCU、『スター・ウォーズ』シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが相次いでブタペストで活動をはじめている。本作ではそうした実力派のスタッフが結集しただけでなく、ハンガリーの防衛省と国防軍が全面協力、実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及した。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンを再現している。

この度公開となった場面写真には、避難を求めてカブール空港へ殺到した人々が必死に助けを求める痛ましい光景や、自国民を救う ため派遣されたハンガリー兵が燃え盛る炎をくぐり抜け、テロの脅威に立ち向かいながら避難民を輸送機へ導く姿など、一瞬 たりとも目が離せない極限の救出劇が切り取られている。