⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』のキャラクター映像と場面写真14点が公開

カン・ハヌル×キム・ヨングァン×チャウヌ（ASTRO）共演の⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』（2026年9月25日公開 配給：クロックワークス）のキャラクター映像と場面写真14点が公開となった。

『ファーストライド』は、高校卒業とともに叶うはずだった卒業旅行を、大人になって叶えるべく初めての海外旅行へと旅立つ幼馴染4人の姿を描いた⻘春トラベル・ムービー。成績優秀でケンカっ早い"勤勉バカ"・テジョンを演じるのは、カン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい"無邪気なバカ"・ドジン役には、キム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす"顔天才バカ"ことヨンミン役には、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ"ウザいバカ"・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。

今回公開されたのは、公開されたのは、"顔天才バカ"ヨンミン（チャウヌ）のナレーションに乗せて、24年来の親友たちの素顔が紹介されていくキャラクター映像。幼い頃、友達ができずいつもひとりぼっちだったヨンミンに手を差し伸べたのが、成績優秀のテジョン（カン・ハヌル）だ。大統領を目指すテジョンは、一度のめり込むと恐ろしいほどの集中力を発揮する完璧主義者。全国12位という好成績を収めても悔しがり、勉強への異常な執着を燃やす"勤勉バカ"ぶりを見せている。

そんな秀才・テジョンとは対照的に、ヨンミンから"一番のバカ"として紹介されるのが、天真爛漫な男・ドジン（キム・ヨングァン）。「おばあちゃんちのパンウル（牛）を引き取りたいけれど、父さんたちがダメだって…」と本気で思い悩む、どこまでも無邪気なバカだ。頭を使うことは苦手だが、根拠のないポジティブマインドで仲間たちを明るく照らす、四人のムードメーカーな一面を持つ。

仲間たちのことは誰よりも理解している一方で、自分のことはまったく客観視できない鈍感さを見せるのは、誰もが見惚れる美男子・ヨンミン（チャウヌ）。彼が歩けば老若男女誰もが振り返り、一瞬にして笑顔にしてしまうほどの美貌の持ち主。それでも当の本人は「僕はこの学校で一番面白いヤツらしい」「芸人を目指すべき？」と本気で勘違いしてしまう、どこか残念な一面ものぞかせている。

そして、三人を凌駕する（!?）絶妙に"ウザい"存在感を放つのは、澄んだ瞳が印象的なグムボク（カン・ヨンソク）。熱心な仏教徒の家系に生まれたグムボクは、目を開けたまま眠れる謎の特技を身につけ、授業中は居眠りし放題だ。そんな特技さえも"涅槃の境地"と語る、筋金入りの"ウザいバカ"っぷりを発揮している。

映像のラストには、個性豊かなおバカ四銃士たちが織りなす10年越しの卒業旅行に、半ば強引に参戦する"新顔" オクシム（ハン・ソナ）の姿も。小学生の頃に一目惚れしたテジョンを追いかけ、どれほど塩対応され続けても諦めない、鉄のメンタルを持つ“恋するバカ”として華を添える。バカだけどどこか憎めない、愛おしさ満載な彼らの魅力が凝縮されたキャラクター映像に仕上がった。

あわせて公開されたのは、バカ四銃士の輝かしい青春と、すっかり大人になった彼らが、かつて果たせなかった"約束"を叶えるため卒業旅行へと旅立ち、バカ騒ぎする様子を収めた、合計14点の場面写真。銭湯でも人目を気にせず勉強に打ち込むテジュンに、ドジンとヨンミンがちょっかいをかける一幕や、教室でも登下校でも常に一緒に過ごす四人の何気ない日常風景からは、かけがえのない友情と絆を感じさせる。その一方、ついに10年越しの海外旅行を実現させるも、早くも仲間たちに振り回され疲労困憊気味のテジョンの姿も印象的に切り取られている。そして、そんな彼らの隣には、なぜか本物そっくりな"ヨンミン人形"の姿も！？

さらに、8月14日からは第二弾特典付きのムビチケカード発売も決定。全国の上映劇場、メイジャー通販とMOVIE WALKER STOREにて購入可能で、第2弾の購入特典には「愛すべきおバカ4人のアクリルスタンド」が決定している。

＜ムビチケカード＞

●価格：3,900円

●販売期間：8月14日10時〜9月24日23時59分

●購入場所：メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE（劇場での販売無し）

●特典：【第2弾】愛すべきおバカ4人のアクリルスタンド（数量限定）

ムビチケ購入特典の特製チケットホルダー