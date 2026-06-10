第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたカウテール・ベン監督作『ヒンド・ラジャブの声』（2026年9月4日公開 提供：ニューセレクト 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の日本版特報とティザービジュアル、場面写真9点が公開となった。

『ヒンド・ラジャブの声』は、緊急通報を受けた人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアチームと助けを求める6歳の少女、ヒンド・ラジャブの救出劇を描く。

監督・脚本を務めるのは、フィクションとドキュメンタリーの境界を探求し続けてきたチュニジアの気鋭カウテール・ベン・ハニア。数々の映画賞でノミネート・受賞を果たし、確かなキャリアを積み重ねてきた彼女が新たに手掛けたのは、ガザの痛みを伴う真実の物語。当時ニュースやSNSで世界中に拡散されていた「ヒンドの声」を聞いたことをきっかけに映画化を決意。赤新月社に保管されていたヒンド・ラジャブの音声記録や現地の映像を使用し、極限までリアリティーを追求した物語を構築した。ブラッド・ピット、ホアキン・フェニックス、ルーニー・マーラ、アルフォンソ・キュアロン、ジョナサン・グレイザー、マイケル・ムーア、スパイク・リーとい った錚々たる面々がハニア監督の思いに賛同し、本作のプロデューサーとして名乗りを挙げている。

この度、本作の日本版特報映像と日本版ティザービジュアル、場面写真9点が新たに公開された。特報映像の冒頭で記されるのは、ハニア監督による「決して忘れない、忘れてはいけない」というシネアストとしての覚悟が伝わる言葉。2024年1月29日、赤新月社のボランティアスタッフが1本の緊急電話を受ける。電話の声は幼い少女で、「あたしをうってる」と助けを求めてきた。スタッフが彼女から話を聞く中で分かったのは、電話はイスラエル軍による攻撃下にあるパレスチナ・ガザ地区からで、彼女が6歳であること、名前はヒンド・ラジャブということだった。スタッフたちは状況に応じて電話を替わりながら「切らないで、話し続けて」などと励まし続けるが、彼女を救出したいという思いとは裏腹に状況は刻一刻と悪化し、次第にいらだちや激しい動揺に襲われていく……。本作は、赤新月社のオフィスを舞台に、ヒンドをどうにかして救い出そうとするスタッフたちの奮闘や苦悩を描き出す。この映像で電話から聞こえてくる「ヒンドの声」は、この日彼女が実際に話した音声をそのまま使用。圧倒的な緊迫感で観る者の心を掴んで離さない、魂が震える衝撃作であることを予感させる映像に仕上がった。また、映像では、ヨルゴス・ランティモス、ジェシー・バックリー、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、スパイク・リー、ジェーン・カンピオン、アルフォンソ・キュアロン、マハーシャラ・アリ、KNEECAP、ゲーリー・リネカーという錚々たる面々が最大級の賛辞を送っている。

ティザービジュアルが大きく捉えるのは、「ヒンド・ラジャブの声」に懸命に向き合いつづける赤新月社のひとりのスタッフ。「必ず救い出す。」というキャッチコピーは、スタッフたちの覚悟を代弁するものだ。