実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の本ポスターと本予告が公開

カブール空港に取り残された200人を48時間で救出する任務に挑んだ実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』（2026年9月11日公開 配給：彩プロ）の本ポスターと本予告が公開となった。

『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、ハンガリー政府主導のもと国防軍が実行したアフガニスタンでの実際の救出作戦「シャーマン作戦」をベースに映画化した作品。ハンガリー軍現代史において最も劇的な作戦のひとつとされる実話をもとに、空港を覆う緊張感、絶え間ないテロの脅威、タリバンとの激しい攻防を圧倒的な臨場感で描き出す。さらに、世界を震撼させた〈カブール陥落〉を本格的に描いた作品が日本で初めて劇場公開される点も大きな見どころ。

『オデッセイ』（2015）『ブレードランナー 2049』（2017）ほか、錚々たるハリウッド大作が撮影地に選んでいるのがブタペスト。その成果は外貨の獲得にとどまらず、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇している。さらにMCU、DCU、『スター・ウォーズ』シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが相次いでブタペストで活動をはじめている。本作ではそうした実力派のスタッフが結集しただけでなく、ハンガリーの防衛省と国防軍が全面協力、実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及した。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンを再現している。

公開となった本ポスターでは、「全員を、連れ帰れ」というコピーとともに、幼い子を抱きかかえる女性ハンガリー兵の姿を中央に配置。背後には、崩壊寸前のカブール空港や逃げ惑う人々、飛び立つ輸送機が映し出され、混乱の最前線で命を救おうとする兵士たちの覚悟と、48時間に及ぶ極限の救出ミッションの緊張感を壮大なスケールで表現している。

本予告では、カブール陥落を機に空港へ殺到する避難民の姿が、当時の実際の映像と交錯しながら生々しく映し出される。現地に派遣されたハンガリー兵たちに課された「48時間以内に200人を救出する」という過酷なミッション。度重なるタリバンによる攻撃にさらされながらも、決して諦めることなく救出を続けた兵士たちの姿を、圧倒的なリアリティと迫力のあるアクションで描き出す映像となっている。

また本作のムビチケオンライン券（1,600円）が7月17日より販売開始となることもアナウンスされている。

























