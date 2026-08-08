『オークストリートの異変』のIMAX特別予告映像と入場者特典情報、新場面写真7点が公開

J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』（2026年8月14日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のIMAX版特別予告映像とIMAX入場者特典情報、新場面写真7点が公開となった。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

ティザー映像公開時から、内容がほとんど明かされず、映画ファンの注目を集め、続く本予告では突如街に現れる恐竜たちと"普通の家族"による決死のサバイバルが明らかとなり、「新しい恐竜映画が来た！」「夏に映画館で体験したい作品」と期待の声が続々と寄せられ、今夏最大の注目作として話題となっている。

本作は、"Filmed for IMAX"として最新技術のIMAX認証カメラで撮影されているが、この度、IMAX版特別予告映像とIMAX入場者特典情報、さらに新場面写真7点が公開となった。

IMAX版特別予告映像では、本作で主人公一家を演じたアン・ハサウェイ、ユアン・マクレガー、メイジー・ステラ、クリスチャン・コンベリーの4人が集結。まずユアンが「この映画を体験するならIMAXがベスト」と太鼓判を押すと、「うなり声は迫力満点」「襲いかかる恐怖はさらに巨大」とそれぞれがオススメポイントを熱く語る。最後にはIMAXチケットの購入を呼びかけ、巨大な湾曲スクリーンと高解像度の映像、さらに迫力ある立体的な音響で恐竜の圧倒的なスケール感を体感できる、まさに"恐竜体験"への期待に拍車がかかる仕上がりだ。また、IMAX劇場限定となる「IMAX入場者特典」の配布も決定した。ファン垂涎の貴重な限定アイテムとして、本国版IMAXポスターをA3サイズで入手できる。

さらに、物語の展開を垣間見ることができる新たな場面写真7点も到着した。映し出されているのは、どこにでもある平和で穏やかな日常を過ごす家族の姿だ。何の変哲もない平凡な街が舞台の本作だが、時代物の家具や小物、ファッションといった美術のこだわりも見え、ひと夏を楽しむ幸せなひとときが切り取られているビジュアルであるが、その日常のすぐ裏側には、確実に「不穏な気配」が忍び寄っており……。異変を察知し、バットや猟銃を手に周囲を伺う緊張感漂うスチールのほか、母デニースが我が子と愛犬を背中で守りながら一点を見つめ佇む一枚も。さらには、すべての元凶となる鋭い爪が家の塀に映り込むビジュアルもお目見え。平穏が崩れ去る静かな恐怖と、極限状態で問われる「家族の絆」が強く打ち出されたカットの数々に注目だ。