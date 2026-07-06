アカデミー賞受賞のドキュメンタリー『プーチンの愛国教室』が10月3日に公開

第98回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した"Mr. Nobody Against Putin（原題）"の邦題が『プーチンの愛国教室』（配給：トランスフォーマー）に決定し、2026年10月3日よりシアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開されることが発表された。これにあわせ、日本版ビジュアルと場面写真3点が公開となっている。

『プーチンの愛国教室』は、ウクライナ侵攻後からロシアの教育現場で行われている愛国教育の全貌を暴き出したドキュメンタリー。ロシア・ウラル山脈の麓の小さな田舎町にあるカラバシュ初等・中等学校。パヴェル・タランキンは、母校でもあるここでイベントを企画し記録する撮影担当教員として勤務していた。子供たちの何気ない日常や成長の瞬間をビデオカメラに収め、よき話し相手として彼らを支える自身の職業を、タランキンは心から誇りに思っていた。しかし 2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったことで、彼らの日常は一変する――。

国家が市民を扇動し、急速的に戦時下へと突き進んでいく中、教育現場を侵食していく愛国プロパガンダの実態が、当事者の視点からかつてないほど鮮明に映し出されていく本作。タランキンはロシア学校教育の現状を世界に告発するため、国外のアメリカ人ドキュメンタリー作家のデヴィッド・ボレンスタインと共同で本作を極秘裏に制作を始めた。ロシア国内で数多くの戦争批判者が投獄され、監視体制が敷かれている危険な状況の中、約2年間をかけて完成に至ったという。

公開となった日本版ビジュアルが捉えるのは、授業で機関銃の使い方を教わった幼い生徒が銃口をこちらの方にまっすぐ向ける、戦争教育の危うさを強く意識させる場面。サブコピーの＜子どもたちが愛国プロパガンダに飲み込まれていく。僕は、その片棒を担ぐのか？＞は、この場面を撮影したタランキンが本作で明かす苦悩の言葉をベースにしたものである。

あわせて公開された場面写真では、自分に向けて機関銃を構える生徒を撮影するタランキンの様子や、それとはうって変わって彼が笑顔で教室を撮影している姿、オフィスで上級生たちと和気藹々とおしゃべりをする様子を捉えている。子供たちをサポートできる自分の仕事に誇りを持ってきたタランキンは、学校や子供たちを取り巻く環境が急速に変わっていく中で何を思い、どんな決断をするのか？