デイヴィッド・バーンの来日記念に『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』を再上映

ジョナサン・デミがトーキング・ヘッズの『スピーキング・イン・タングズ』発表時のツアーの様子を収めたライブドキュメンタリー『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』が、2026年8月に予定されているデイヴィッド・バーンのサマーソニック出演と単独来日公演を記念し、ギャガ配給にて、渋谷シネクイント他にて再上映されることが決定した。

『ストップ・メイキング・センス』は、ジョナサン・デミ監督のもと、トーキング・ヘッズの『スピーキング・イン・タングズ』発表時のツアーの様子を収めたライブドキュメンタリー。日本では、2024年2月に4Kレストア版が公開となっている。

トーキング・ヘッズ最後の大規模ツアーとなった1983年12月のライブを伝説たらしめたのは、シンボリックな衣装、スタイリッシュな演出、そしてデイヴィッド・バーンの躍動感あふれるパフォーマンス。収録から40年を経てもまったく色あせない最高級エンターテインメントを、A24が4Kレストア版としてスクリーンに蘇らせた本作は、インタビューなどを交えずに、ひたすらに音楽だけを浴び続ける熱狂の89分に仕上がっている。

この度、2026年8月に予定されているデイヴィッド・バーンのサマーソニック出演と単独来日公演を記念し、ギャガ配給にて、再上映される運びとなった。今回上映が決まったのは、シネクイント（東京）、扇町キネマ（大阪）、アップリンク京都（京都）、伏見ミリオン（愛知）、広島八丁座（広島）、札幌シアターキノ（北海道）の全国6劇場。上映期間は以下の通り。

東京：シネクイント 8月14日～20日

大阪：扇町キネマ 8月14日～20日

京都：アップリンク京都 8月7日～13日

愛知：伏見ミリオン 8月14日～20日

広島：広島八丁座 8月15日、17日、20日（※３日間のみ）

北海道：札幌シアターキノ 8月29日～9月4日