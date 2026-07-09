タリバンの暴力に抵抗する女性を捉えた『ハワの手習い』の本予告が公開

社会の家父長制とタリバンの暴力に抵抗するアフガン女性の姿を捉えたドキュメンタリー映画『ハワの手習い』（2026年8月1日公開 配給：東風）の本予告が公開となった。

『ハワの手習い』は、社会の家父長制とタリバンの暴力に抵抗するアフガン女性の姿を捉えたドキュメンタリー映画。アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭2024にて国際映画批評家連盟賞（Fipresci賞）と最優秀長編映画賞にノミネートされ、山形国際ドキュメンタリー映画祭2025では〈市民賞〉（観客賞）を受賞した。

この度本予告が公開。13歳で30歳年上の男性と結婚させられながらも、子供たちには男女の区別なく教育の機会を与え、自立を後押ししてきた母・ハワ。その人生が、今まさに彼女自身の夢へと動き出していくさまを、娘であるナジーバ・ヌーリ監督が伴走するようにカメラへと収めている。一方で、タリバン復権によって暴力的に奪われていく日常、自由、そして命の危険――。権力に翻弄されながらも「諦めない」ことの強さが、本作の根底を貫いている。

公式サイトでは、「ハワの物語」に深く共鳴した、漫画家の今日マチ子、作家・アーティストの小林エリカ、メディア NPO Dialogue for People 代表でフォトジャーナリストの佐藤慧、ライターの武田砂鉄、タレントのでか美ちゃん、映画作家の藤元明緒のコメントが掲載されている。