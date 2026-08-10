中国BLドラマ『入戯―融解のメソッド―』が8月18日よりRakuten TVで配信

中国BLドラマ『入戯―融解のメソッド―』が、2026年8月18日19時よりRakuten TVで配信開始となる。
『入戯―融解のメソッド―』は、トップスターと無名俳優、恋人役として向き合う中で芽生えた感情が、やがて現実を侵食していく中、"演技"と"本心"の境界で揺れ動く二人の愛を描いたBLドラマ。売れないスタント俳優・張准（ジャン・ジュン）は、人気俳優・甄心（ジェン・シン）の恋人役を決めるBL映画のオーディションで予想外の大抜擢を受ける。恋人同士を演じるため、監督の提案でホテルのスイートルームで共同生活を送ることになった二人。性格も経験も異なる彼らは衝突を繰り返しながらも、撮影準備やリハーサルを通じて少しずつ距離を縮めてく。そして演技のためだったはずの触れ合いは、やがて本物の感情へと変わっていく――。
主人公・甄心を演じるのは、韓国のオーディション番組"BOYS PLANET"への参加で注目を集め、同年中国のオーディション番組"亜州超星団（ASIA SUPER YOUNG）"で最終順位1位を獲得したオリー（奥利）。現在はアイドルグループLoong9のメンバーとして活動しており、本作でドラマ初主演を飾る。トップスター・甄心役としてオリーが圧倒的な存在感を見せる一方、張准役を務めるシューユエン（淑元）は、夢を追い続ける無名俳優の葛藤や成長を繊細に表現。互いを支えながら絆を深めていく二人の自然な関係性は、本作最大の見どころとなっている。
Rakuten TVでは、8月18日20時より週2話ずつ、全12話をレンタルにて配信する。
売れないスタント俳優の張准は、同じ事務所に所属するトップ俳優・甄心の恋人役を決めるBL映画のオーディションに挑み、予想外にも大役を射止める。その抜擢は周囲を驚かせ、配役の裏側を巡ってさまざまな憶測が飛び交う中、初めてBL作品に挑む張准は戸惑いを抱えていた。一方、甄心は妥協を許さない姿勢で役作りに向き合う。さらに監督の提案により、２人は恋人役としての距離を縮めるため、ホテルのスイートルームで共同生活を始めることに。性格も価値観も異なる２人は衝突を重ねながらも、撮影準備を通じて互いへの理解を深めていく。その裏側では、配役争いやスポンサーの意向、芸能事務所や共演者の思惑が複雑に絡み合い、撮影現場にも緊張が走る。やがて役作りに没頭する２人は、"役"と"自分"、"演技"と"本心"の境界を見失い始め……。
■出演者（役名：俳優名）
甄心（ジェン・シン）：オリー（奥利）
張准（ジャン・ジュン）：シューユエン（淑元）
呉融（ウー・ロン）：ヤオ・ワン（姚旺）
秦迅児（チン・シュンアル）：リー・メイ（李美）
江晗（ジアン・ハン）：リン・シャオマー（林小馬）
馮蘊婷（フォン・ユンティン）：バイ・イールー（白翊汝）
■スタッフ
監督：ウェン・ダオ（文刀）
脚本：ダイマオ（玳瑁）
配給：「入戯―融解のメソッド―」 日本語版製作委員会
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