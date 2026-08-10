中国BLドラマ『入戯―融解のメソッド―』が、2026年8月18日19時よりRakuten TVで配信開始となる。

中国BLドラマ『入戯―融解のメソッド―』が8月18日よりRakuten TVで配信

『入戯―融解のメソッド―』は、トップスターと無名俳優、恋人役として向き合う中で芽生えた感情が、やがて現実を侵食していく中、"演技"と"本心"の境界で揺れ動く二人の愛を描いたBLドラマ。売れないスタント俳優・張准（ジャン・ジュン）は、人気俳優・甄心（ジェン・シン）の恋人役を決めるBL映画のオーディションで予想外の大抜擢を受ける。恋人同士を演じるため、監督の提案でホテルのスイートルームで共同生活を送ることになった二人。性格も経験も異なる彼らは衝突を繰り返しながらも、撮影準備やリハーサルを通じて少しずつ距離を縮めてく。そして演技のためだったはずの触れ合いは、やがて本物の感情へと変わっていく――。

主人公・甄心を演じるのは、韓国のオーディション番組"BOYS PLANET"への参加で注目を集め、同年中国のオーディション番組"亜州超星団（ASIA SUPER YOUNG）"で最終順位1位を獲得したオリー（奥利）。現在はアイドルグループLoong9のメンバーとして活動しており、本作でドラマ初主演を飾る。トップスター・甄心役としてオリーが圧倒的な存在感を見せる一方、張准役を務めるシューユエン（淑元）は、夢を追い続ける無名俳優の葛藤や成長を繊細に表現。互いを支えながら絆を深めていく二人の自然な関係性は、本作最大の見どころとなっている。

Rakuten TVでは、8月18日20時より週2話ずつ、全12話をレンタルにて配信する。