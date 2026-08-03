中華BLドラマ『淪陥－Lost To You－』（全12話）が2026年8月5日よりPrime Videoで配信開始となる。

中華BLドラマ『淪陥－Lost To You－』が8月5日よりPrime Videoで配信開始

『淪陥－Lost To You－』は、心にも体にも傷を抱えた二人が出会い、少しずつ互いの孤独を埋めながら惹かれ合っていく、痛いほど切ないラブストーリー。

悪性の脳腫瘍を患い、余命2年を宣告された展望（ジャン・ワン）は、祖母との思い出が残る町・虹鎮を訪れる。そこで出会ったのは、近づく者に不幸をもたらす「疫病神」として周囲から孤立する許願（シュー・ユエン）。裕福だが病という秘密を抱える展望と、貧しく孤独な環境で生きる許願。正反対の人生を歩んできた二人は、衝突を繰り返しながらも次第に心を通わせていく。しかし、その先に待つのは残酷な運命。限られた時間の中で紡がれる二人の絆は、観る者の胸を切なく揺さぶる。

主人公・展望を演じるのは、アイドルグループUNINE出身で俳優としても活躍の場を広げるジア・イー（嘉羿）。病を抱えながらも強く生きようとする複雑な青年像を繊細に演じる。「疫病神」として蔑まれる許願役にはタン・チョンジー（唐誠之）。周囲から疎まれながらも懸命に生きる青年の孤独や優しさを、瑞々しい感性で体現している。中国ドラマファンから支持される"美強惨（美しく、強く、そして悲劇的な運命を背負う人物像）"を体現した二人の主人公が織りなす濃密な感情のドラマは、本作最大の見どころだ。

Prime Videoでの配信は8月5日19時からで、週2話ずつ全12話でお送りする。