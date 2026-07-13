タイ発のBLドラマ『RESET（UNCUT版）』が2026年7⽉25⽇正午よりU-NEXTにて全話独占先行レンタル配信開始となる。これにあわせて、トレーラーおよび公式サイトが公開となっている。

『RESET（UNCUT版）』（全10話）は、トップ俳優として成功を掴んだ主人公アーミン（Pond）が、人生の絶頂で裏切りに遭い、命を落とした直後、若き日の自分へと"リセット"されるところから始まるサスペンスフルなBLドラマ。

本国配信時には、海外レビューサイトやSNSで「ストーリーが面白く続きが気になる」「アーミンとタダ（Peterpan）のケミストリーが素晴らしい」「二人の関係性に惹き込まれる」といった声が多く寄せられた。特にPeterpanとPondの自然な演技と息の合った掛け合いは高く評価されている。脇を固めるのは、『2gether』（2020）を手掛けたウィーラチット・トーンジラー監督による『I Will Knock You』（2022）でティー役を演じたBom、そして『Don't Say No -心が近づくとき-』（2021）『Be Mine. SuperStar』（2023）で主演を務めたFirst。それぞれが演じるキャラクターにも注目していただきたい。

芸能界の権力争いや陰謀、嫉妬が渦巻く中で展開される復讐劇に加え、甘く切ないロマンスが重なり合う本作は、「復讐か、愛か、それとも新たな真実か」という問いを軸に、予測不能なストーリーが展開される。リアリティある芸能界の光と闇、そして繊細な心理描写が融合した世界観は、本国でも注目を集める要素のひとつとなっており、王道の"人生やり直し"設定を新たな魅力で昇華している。裏切りによって命を落とした主人公が、過去に戻り運命を塗り替えようとする中で見つける"本当に守るべきもの"とは何か。配信開始とともに、二人が紡ぐ運命の物語を見届けたい。