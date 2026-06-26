タイ発のBLドラマ『ジェーン・パトリックの功罪―Don't Be Too Emotional―』（全12話）が、2026年6月26日22時よりRakuten TVで配信開始となる。

タイ発BLドラマ『ジェーン・パトリックの功罪―Don't Be Too Emotional―』がRakuten TVで配信

『ジェーン・パトリックの功罪―Don't Be Too Emotional―』は、ルックス・成績・家柄ともに完璧で、彼に頼めば何でも叶うという評判から「神」と呼ばれる男、ジェーン・パトリック（ブンヤキアット・ウォンサージェーム）の危険な契約に巻き込まれていく、ダークでミステリアスなラブストーリー。『TharnType／ターン×タイプ』（2019）『愛の香り～I Feel You Linger In The Air～』（2023）『JACK & JOKER U STEAL MY HEART』（2024）など感情の機微を丁寧に描き出し、多くのファンを魅了してきたティー監督（バンディット・シンタナパーラディー）の最新作だ。

主演は、俳優活動を始めたばかりの注目株、ティー（ブンヤキアット・ウォンサージェーム）と、ドラマ出演で経験を重ね、本作で初主演を務めるヘン（タットポン・ロートセーンルアン）。

2人は2026年配信のショートドラマ『Love Truck』（2026）で共演し、本作で本格的にタッグを組む。ティーは現役のプロサッカー選手としても活躍する異色の経歴の持ち主で、ヘンは名門マヒドン大学出身という秀才。フレッシュな魅力と高いポテンシャルを兼ね備えた2人のケミストリーにも注目が集まる。今年2月に公開されたパイロット版は300万回以上再生されるなど、放送前からタイBLファンの間で大きな話題となっていた。定番の「先輩×後輩」設定をベースにしながらも、ダークな空気感と謎に満ちた展開で新たな魅力を打ち出している。