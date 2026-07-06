タイの水中洞窟を舞台にした逃げ場のない極限サバイバル・ホラー『悪魔の口』が2026年7月29日よりPrime Videoで見放題配信開始となる。配信に先立ち、ティザービジュアル、日本版本予告、場面写真が公開となった。

サバイバル・ホラー『悪魔の口』が7月29日よりPrime Videoで見放題配信開始

『悪魔の口』は、タイの水中洞窟を舞台に、サスペンス、水中アクション、登場人物たちの感情のドラマを融合したサバイバル・ホラー。没入感たっぷりのサバイバル体験と夏にぴったりのスリリングなエンターテインメントを描く。キャスリン・ニュートン、ラナ・コンドル、ニコ・ヒラガ、トミー･ローズ、ギャヴィン･カサレーニョら注目の若手キャストが集結し、大学卒業を迎えた若者たちのユーモアと躍動感を描きながら、物語はやがて壮絶なサバイバルへと突入していく。美しい自然の絶景が、一歩足を踏み入れた瞬間、逃げ場のない閉塞的な悪夢へと姿を変えていく、曲がり角の先々に危険が潜む、極限の恐怖を描き出す。

また、6月27日（現地時間）、米国ロサンゼルスにて開催されたPrime Video初のヤングアダルト（YA）作品のファンイベント「オブセスト・フェス」にキャスリン・ニュートン、ラナ・コンドル、トミー・ローズ、ギャヴィン・カサレーニョが登場し、本作品の撮影秘話についてコメントした。

ラナ・コンドル 試しに、自分の殻を破るような作品に挑戦したかったんです。自分にやり遂げられるだけの強さがあるのか、正直わかりませんでした。でも、だからこそ挑戦したかった。この撮影はバカンスとは正反対でした。毎日、自分の命が危険にさらされているような恐怖を感じていました。

ギャヴィン・カサレーニョ

洞窟やビーチなど、撮影したロケーションは本当に美しかったです。映像を見るとグリーンスクリーンを使ったように思われるかもしれませんが、実際には一切使っていません。あの景色はすべて自然そのものの 美しさなんです。





Prime Video's Obsessed Fest Photo : Courtesy of Todd Williamson / January Images