謀渦巻く歴史の闇をジャズが直撃したドキュメンタリー『叛逆のサウンドトラック』（原題：Soundtrack to a Coup d’Etat）が、2026年8月7日より Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネスイッチ銀座、UPLINK 吉祥寺他にて全国順次公開となる（配給：オンリー・ハーツ）。この度、公開初日の8月7日、10時50分の回上映終了後にBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて、音楽家で文筆家でもある菊池成孔のトークイベントが決定した。

『叛逆のサウンドトラック』は、1960年代のコンゴ動乱の裏に隠された冷戦の暗部を、当時のジャズ音楽と交錯させながら暴き出す歴史ドキュメンタリー。第97回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた作品だ。

この度、公開初日の8月7日、10時50分の回上映終了後にBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて、音楽家で文筆家でもある菊池成孔のトークイベントが決定した。菊地は、本作のパンフレットに寄稿するために、100回本作を見た、という。「100回見た。100回見るための日程を査定し、100回観てから本稿を執筆するように、締切を延ばして貰った。100回観ないと、一体何が起こっているのかがわからないと思ったからである」とのことだ。当日は、菊地の原稿が載る豪華パンフレット購入者に限り、サイン会も行われる予定となっている。