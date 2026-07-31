謀渦巻く歴史の闇をジャズが直撃したドキュメンタリー『叛逆のサウンドトラック』（原題：Soundtrack to a Coup d’Etat）が、2026年8月7日より Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネスイッチ銀座、UPLINK 吉祥寺他にて全国順次公開となる（配給：オンリー・ハーツ）。この度、公開初日の8月7日、10時50分の回上映終了後にBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて、音楽家で文筆家でもある菊池成孔のトークイベントが決定した。
『叛逆のサウンドトラック』は、1960年代のコンゴ動乱の裏に隠された冷戦の暗部を、当時のジャズ音楽と交錯させながら暴き出す歴史ドキュメンタリー。第97回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた作品だ。
この度、公開初日の8月7日、10時50分の回上映終了後にBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて、音楽家で文筆家でもある菊池成孔のトークイベントが決定した。菊地は、本作のパンフレットに寄稿するために、100回本作を見た、という。「100回見た。100回見るための日程を査定し、100回観てから本稿を執筆するように、締切を延ばして貰った。100回観ないと、一体何が起こっているのかがわからないと思ったからである」とのことだ。当日は、菊地の原稿が載る豪華パンフレット購入者に限り、サイン会も行われる予定となっている。
■ストーリー
1961年2月のある朝、歌手のアビー・リンカーンとドラマーのマックス・ローチは、新たに独立したコンゴの首相パトリス・ルムンバの殺害に抗議するため、国連安全保障理事会に突入した。約60人の抗議者たちが、不意を衝かれた警備員たちにパンチを浴びせ、 ピンヒールを叩きつけ、ショックを受けた外交官たちは見守るだけだ……その瞬間、世界は「脱植民地化」という名の地殻変動に飲み込まれていく。希望と混乱が入り混じる、新しい時代の幕開けだった。この映画で描かれる、尊厳、主権、自由を取り戻そうとする闘いは、より大きなうねりとなって現在進行形のままである。
■出演
ルイ・アームストロング
ディジー・ガレスピー
アビー・リンカーン
マックス・ローチ
ジョン・コルトレーン
ニーナ・シモン
アート・ブレイキー
セロニアス・モンク
オーネット・コールマン
パトリス・ルムンバ
マルコム X
アンドレ・ブルアン
ニキータ・フルシチョフ
ダグ・ハマーショルド
フィデル・カストロ
ドワイト.D.アイゼンハワー
ジャワハルラール・ネール
ガマール.A.ナセル
スカルノ
クワメ・ンクルマ
イン・コリ・ジャン・ボファン
■スタッフ
監督・脚本：ヨハン・グリモンプレ
製作：ダーン・ミリウス、レミ・グレレティ
編集：リック・シャウベット
サウンドデザイン：ランコ・パウコヴィッチ
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