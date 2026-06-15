中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい）Double Helix』が2026年6月16日19時よりRakuten TVにて配信開始されることが決定した。毎週2話ずつ配信で、全12話の構成。

『双程（そうてい）Double Helix』は、中国耽美小説の『双程』を、10年の時を経て再ドラマ化した作品。 青春の記憶と現在が交錯しながら、愛と執着の境界を描く濃密なBLドラマに仕上がっている。財閥の御曹司・陸風（ルー・フォン）と、運命的に結びついた男・程亦辰（チョン・イーチェン）は、学生時代、反発し合いながらも強く惹かれ合っていったが、ある出来事をきっかけに関係は決定的に壊れ、それぞれ別の道を歩むことになる。

陸風を演じるのは、シンガポール出身の人気俳優スン・ジョン（エイデン・スン）。『臨江仙（原題）』（2025）などで見せてきた繊細かつ力強い演技で、学生時代の無垢さから、時を経て変化していく冷徹さや執着心までを一貫して体現する。一方、程亦辰役には『心音～Skip a Beat～』（2023）などで注目を集めるリュー・スートン。愛と後悔の狭間で揺れながらも陸風と向き合うという役どころだ。さらに、程亦辰の弟・程亦晨（チョン・イーチェン）役でホー・ジアシュー、その相手役・秦朗（チン・ラン）役でファー・シュエンゴーが出演。対照的に描かれるサブカップルの物語も、作品にもう一つの軸と余韻を与えている。若手俳優が集結することで生まれる緊張感と化学反応も、本作の見どころである。