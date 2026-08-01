『レディ・オア・ノット 2』の公開前に前作の復習動画が到着し、ディズニープラスでの見放題配信が復活

サバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット 2』（2026年8月14日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の前作『レディ・オア・ノット』が5分でわかるスペシャル動画が公開となった。また、『2』の公開に先駆け、ディズニープラスでの見放題配信が復活。さらに、DOMMUNEでのウォッチパーティーも決定した。

『レディ・オア・ノット』は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー。『レディ・オア・ノット 2』はその続編で、「最強の花嫁」グレース役として新世代スクリーム・クィーン、サマラ・ウィーヴィングが帰還。妹フェイス役で『アビゲイル』（2024）のキャスリン・ニュートンがキャスティングされている。

ゲームのゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、⻑年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

今回、主人公グレースが嫁ぎ先の富豪一家との初夜に起こる最凶ゲームをイラストで振り返るスペシャル動画が公開となった。イラストはレイナス（「ホラー通信」ライター、イラストレーター）による書き下ろしとなっている。花嫁グレースが嫁いだのはゲームで財を成した名家のル・ドマス家。ル・ドマス家の嫁入り儀式から、グレースはとんでもない目に……。"ル・ベイルの箱"からカードをひき、ゲームを行う嫁入り儀式。グレースが引いたカードは＜かくれんぼ＞。かくれんぼは、悪魔ル・ベイルに生贄を捧げるためのゲームだった……。グレースは夜明けまでに生き残れば勝ち、棄権すれば死亡。対して一族は夜明けまでにグレースを生贄として捧げれば勝ち。生贄は身代わり不可。失敗すれば一族全滅という狂気的なもの。夜通し繰り広げられる超過激な＜かくれんぼ＞。血みどろの攻防と巻き添え死者続出のこのゲーム。ついに捕まったグレースは悪魔の生贄に。しかし、驚愕のラストが……。

また、ディズニープラスでは、『2』の公開前に『レディ・オア・ノット』が見放題に復活している。ラストシーンは『2』のオープニングにもつながるシリーズを象徴する印象的なシーンなので予習・復習としてチェックしておきたい。

さらに、ライブストリーミングチャンネル「DOMMUNE」にて、8月11日SEARCHLIGHT PICTURES PRESENTSとして＜『レディ・オア・ノット2』公開記念スペシャルナイト＞の開催が決定した。開催12回目となるこの回は、映画誌『映画秘宝』とのコラボレーションとなる。出演は山崎圭司、ヒロシニコフ、後藤護、町山智浩（オンライン出演）、DJにFISHMANSの小嶋謙介。番組構成と配信時間は以下の通り。

■第一部 19：00〜20：40（『レディ・オア・ノット』ウォッチ・パーティー with映画秘宝 執筆陣 出演：山崎圭司、ヒロシニコフ、後藤護）

■第二部 20：50〜21：50（トーク：いよいよ公開『レディ・オア・ノット２』とホラー映画最前線 出演：町山智浩（オンライン出演）、山崎圭司、ヒロシニコフ、後藤護）

■第三部 22：00〜23：00 "READY OR NOT" DJ SET : 小嶋謙介（FISHMANS）



第一部ウォッチパーティー参加には、DOMMUNE視聴端末とは別に、次の3つの映画視聴方法を用意いただきたい。

ディズニープラスから視聴する方法（有料会員登録が必要）

Step1：使用しているモバイル端末、PC、視聴可能なTVよりディズニープラスにログイン

Step2："検索"画面にて「レディ・オア・ノット」を検索し、選択

Step3：スタジオ主演者の合図とともにPLAYボタンを押す



ブルーレイ/DVDから視聴する方法（ブルーレイ/DVDの購入が必要）

Step1：使用している再生可能な端末にブルーレイ/DVDをセット

Step2：スタジオ主演者の合図とともに再生ボタンを押す



会場参加する方法 詳細はDOMMUNEのサイトにて後日発表