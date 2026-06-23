台湾の青春ファンタジーBLドラマ『Smile After Tears』が2026年6月24日21時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始となる。レンタル価格は各話220円（5日間）。

『Smile After Tears』が6月24日21時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始

『Smile After Tears』は、笑顔を絶やさない心優しい高校生・ジュンジア（ジャン・ジュンジア）と、バンドのボーカルを務める寡黙な先輩シャオホー（ハー・イエンカイ）、そしてジュンジアに想いを寄せる幼馴染のディヤオチン（ジョン・ディアオチン）が織りなす、喪失と再生を描いた青春ファンタジーBLドラマ。

主人公のジュンジアは、幼い頃に両親を事故で失いながらも笑顔で周囲を照らし続ける高校生。軽音部での活動を通じて先輩・シャオホーと惹かれ合うが、突然の交通事故によってシャオホーは帰らぬ人となってしまう。死後の世界で目覚めたシャオホーは姿なき存在となってもなおジュンジアを見守り続け、傍らで支えるディヤオチンとともに、3人の想いが交錯しながら「喪失の先にある再生」を描いていく。

U-NEXTでは、6月24日より21時より1～7話をレンタル配信開始する。なお、第7話は台湾と同時配信とのことだ。第8話は7月1日の21時に、以降、毎週水曜日21時に最新エピソードが配信される（全12話）。