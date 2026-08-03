2008年にフランス・カナダで制作・公開され、その突き抜けた表現と物語の展開が話題を呼び、賛否両論とともに議論の嵐を巻き起こした『マーターズ』の4Kデジタルリマスターバージョン（2026年8月14日公開 配給：OSOREZONE）の、先行オールナイト上映の詳細が発表となった。

伝説のスプラッター『マーターズ 4K デジタルリマスター』オールナイト上映の詳細が発表

『マーターズ』は、2009年の日本公開当時は『ホステル』（2005）『ソウ』シリーズ（2004〜）をはじめとした、凄惨な暴力描写を売りにした作品群の一作とみなされ、その過激な描写が賛否両論を呼び起こしたが、即物的なだけではない物語の奥行き、予測を裏切り続ける怒濤の展開、つくりこまれた美しい構図や計算された画面構成、そして結末を見届けた観客たちが哲学的な考察を展開したことも相まって大きな話題となり、熱狂的なファンを獲得。当時スクリーンで鑑賞した観客たちに忘れられない凄まじい衝撃を与えたものの、以降パッケージや配信での鑑賞機会も限られ、伝説の作品として語り継がれてきた。そしてこの度、4Kデジタルリマスター処理を施され美しく蘇った『マーターズ 4K デジタルリマスター』が日本で公開されることとなった。

今回、8月8日にシネマート新宿で行われる世界最速上映「OSOREZONEセレクション・オールナイト上映」の内容が明らかになった。Xで実施された投票により、本作とあわせて上映されるのは、『屋敷女【ノーカット 完全版】』『セルビアン・フィルム【4K リマスター完全版】』に決定した。上映開始時間などは以下の通り。

【開催日時】2026年 8月8日23：00～翌4：30頃終了（予定）

【会場】シネマート新宿 スクリーン 1

【上映作品】『マーターズ 4Kデジタルリマスター』『セルビアン・フィルム【4Kリマスター完全版】』 『屋敷女【ノーカット完全版】』

【チケット料金】3,500円均一

【チケット販売】8月3日20:00より劇場オンラインにて販売開始 ※残席がある場合、翌日オープン時より窓口も販売

このオールナイト上映では、来場者プレゼントも用意されている。ハードコアな全作品を最後まで鑑賞した来場者には、イベント完走の証として"オソレゾーンナイト生還証"を進呈する（1人様1枚のプレゼントとなり、チケットを複数枚購入しても1枚の進呈となる）。

また、オリジナルグッズの販売が決定した。販売アイテムは、監督インタビューなどを収録したパンフレット、日本版オリジナルビジュアルを使用したB2ポスター、海外オリジナルビジュアルTシャツ（M・L・XL）の全3アイテムを予定。先述のオールナイト上映では、オリジナルグッズの先行販売を実施する。一般販売よりひと足早く購入できる機会となるので、お見逃しなく。