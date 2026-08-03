スウェーデンを代表する人気陶芸家リサ・ラーソンのドキュメンタリー『リサ・ラーソンがいた時間』（2026年9月18日公開 配給：ミモザフィルムズ）の予告編が公開となった。あわせて、追悼展の開催が発表となった。

『リサ・ラーソンがいた時間』は、スウェーデンを代表する陶芸家、リサ・ラーソンの孫であり映画監督のエミリア・エクマン・ラーソンが晩年の祖母の姿を見つめた、親密でエモーショナルなドキュメンタリー。

「学校のクラスのみんなが祖母のことを知っている一方で、私にとってはどこか謎めいた存在だった——」そんな思いを出発点に、エミリアは、2017年より8年間にわたって、リサ・ラーソンの姿をカメラで記録し続けた。70年以上にわたって人生と創作のパートナーであり続けた画家の夫、グンナル・ラーソンとの出逢いと別れ、子供や孫たちに対する深い愛情、そしてスウェーデンが誇る陶磁器メーカーであるグスタフスベリで、数々のヒット作を生み出し、多くの人々に愛される陶芸家になるまでの歩み……。エミリアの好奇心に満ちたまなざしに導かれ、リサは自身の人生を振り返っていく。その親密で飾らない姿からは、「世界的陶芸家」という存在の向こう側にいる、ひとりの人間としてのリサ・ラーソンの素顔が浮かび上がる。

リサの陶器作品やテキスタイルに彩られた自宅のインテリア、そして北欧らしい色彩感覚が印象的なファッションを垣間見られるのも、本作の見どころのひとつ。リサ・ラーソンの人生、そしてその最期の時間に寄り添いながら、彼女の豊かな創作世界を味わうことができる作品となっている。

本作は、スウェーデン出身でラーソン一家と親交のある、映画コメンテーター・LiLiCoが、劇場公開映画では初となる日本語字幕を担当している。かねてリサ・ラーソンのファンを公言しているLiLiCoが、リサの息子アンドレアス・ラーソンから本作を紹介されたことをきっかけに、日本劇場公開が決定した。

この度、予告編映像が公開となった。映像は、リサ・ラーソンが激しく粘土を叩きつける姿から幕を開ける。「叩くのが大事なの」と、カメラ越しにリサが語りかける相手は、孫であり映画監督のエミリア・エクマン・ラーソン。祖母に憧れ、芸術家としての道を模索し始めたエミリアは、2017年から8年間にわたり、リサの姿をカメラに収め続けた。「焼きたての粘土の香りを嗅いだ瞬間から、ここが私の居場所と確信したわ」と、陶芸家としての原点となった粘土との出会いや、自身の創作哲学を語るリサ。さらに、家族によって記録された貴重なホームビデオや写真を交えながら、彼女のプライベートな一面を垣間見ることができる。2024年3月に亡くなるまで、彼女はどのような日々を過ごしていたのか。ファンもまだ知らないリサ・ラーソンの素顔に迫る、期待の高まる映像となっている。

また、映画の公開にあわせて、「リサ・ラーソン 追悼展 アーティスト・デザイナー・インスピレーションの源」が、9月25日より東京・松屋銀座8階のイベントスクエアにて開催される。「アーティスト」「デザイナー」、彼女が与えた影響を企業や職人が形にした「インスピレーションの源」という3つの視点から、生涯にわたる制作活動を辿り、その魅力の原点をひもとく。 会場には、彼女の代名詞とも言えるアイコニックな名作をはじめ、これまで日本で公開されることのなかった貴重な作品を含む、約250点を展示。芸術家としての純粋な探求心と、暮らしを彩るプロダクトデザイナーとしての手腕、そして他者との協働が交錯するリサ・ラーソンの真骨頂を、ぜひその目で確かめていただきたい。展覧会の詳細は、公式サイトをチェックしてほしい。

さらに、東京・大垣書店 麻布台ヒルズ店にて、8月5日から14日まで、リサ・ラーソンのPOP UPが開催される。スウェーデンのケラミックストゥディオンで製造されたリサ・ラーソンの陶器をはじめ、日本各地の窯元とともに作り上げた「にっぽんのリサ猫」などの日本の焼き物、ぬいぐるみ、ステーショナリー、トートバッグ、Tシャツなど、暮らしを彩るさまざまなアイテムを販売予定。

そして、ムビチケ前売券（オンライン）の販売が始まっている（1,600円）。購入者には、リサのスケッチをあしらったオリジナルスマホ壁紙3種セットが配布されるので、あわせてチェックしていただきたい。

なお、映画の公式サイトでは、日本語字幕を担当した映画コメンテーター・LiLiCoらのコメントが公開となっている。