U-NEXT、キム・テリ出演の韓国バラエティ『放課後テリ先生』の独占配信を開始

U-NEXTは、韓国バラエティ『放課後テリ先生』（全20話）の独占配信を開始した。1話あたりのレンタル価格は330円で、視聴期間は5日間。
『放課後テリ先生』は、女優キム・テリが人生初の教師に挑戦し、小さな村の小学校で演劇教室を開講する、笑いと感動のヒューマンリアリティ。
繊細な演技力で知られる実力派女優キム・テリは、本作でデビュー後初となるレギュラーバラエティに挑戦。親友のチェ・ヒョヌク、歌手KangNamと共に、全校生徒18人の小さな学校で「放課後演劇教室」を開講し、新米教師として子供たちと向き合う。音楽監督にはCODE KUNSTが参加し、劇中音楽で舞台を彩っていく。不器用ながらも真剣にぶつかる先生たちと、無邪気なエネルギーに溢れる子供たち——。演劇づくりを通して育まれていく師弟の絆と、新米教師たちの成長過程が見どころだ。
U-NEXTでは本作を本日より第1話から第10話を独占で配信。第11話以降は8月中に配信予定となっている。
■ストーリー
女優キム・テリが、廃校寸前の小学校で演劇教室を開講するリアルバラエティ。新米教師と演劇が初めての子供たちが一つの作品を創りあげる過程を追う。テリが、チェ・ヒョヌク、KangNam、CODE KUNSTと共に子供たちの予測不能なエネルギーに翻弄されながらも奮闘する。涙あり笑いありのドタバタ成長物語。
■出演者
キム・テリ
チェ・ヒョヌク
KangNam
CODE KUNST
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