U-NEXT、キム・テリ出演の韓国バラエティ『放課後テリ先生』の独占配信を開始

U-NEXTは、韓国バラエティ『放課後テリ先生』（全20話）の独占配信を開始した。1話あたりのレンタル価格は330円で、視聴期間は5日間。

『放課後テリ先生』は、女優キム・テリが人生初の教師に挑戦し、小さな村の小学校で演劇教室を開講する、笑いと感動のヒューマンリアリティ。

繊細な演技力で知られる実力派女優キム・テリは、本作でデビュー後初となるレギュラーバラエティに挑戦。親友のチェ・ヒョヌク、歌手KangNamと共に、全校生徒18人の小さな学校で「放課後演劇教室」を開講し、新米教師として子供たちと向き合う。音楽監督にはCODE KUNSTが参加し、劇中音楽で舞台を彩っていく。不器用ながらも真剣にぶつかる先生たちと、無邪気なエネルギーに溢れる子供たち——。演劇づくりを通して育まれていく師弟の絆と、新米教師たちの成長過程が見どころだ。

U-NEXTでは本作を本日より第1話から第10話を独占で配信。第11話以降は8月中に配信予定となっている。