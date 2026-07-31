A24製作×セリーヌ・ソン監督最新作『マテリアリスト 結婚の条件』がPrime Videoにて、2026年10月2日より見放題独占配信、また、それに先立ち2026年7月31日より最速レンタル・購入配信が決定した。

A24製作×セリーヌ・ソン監督作『マテリアリスト 結婚の条件』がPrime Videoにて配信決定

『マテリアリスト 結婚の条件』は、結婚相談所で働く女性と彼女を取り巻く男性の恋愛模様を描いたラブストーリー。

監督・脚本は、アカデミー賞作品賞ノミネート『パスト ライブス／再会』（2024）で"完璧なラブストーリー"として世界中を魅了したセリーヌ・ソン。 ニューヨークの結婚相談所でクライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す凄腕のマッチメーカーとして働くルーシーをダコタ・ジョンソンが演じる。彼女自身は「恋愛」を感情だけでなく「資産価値」でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）だ。彼女の元恋人でバイトをしながら夢を追い続ける売れない俳優のジョンにクリス・エヴァンス、リッチで優しく結婚相手としてすべてが完璧な投資家のハリーにはペドロ・パスカルがそれぞれ扮し、"愛か条件か"――理想と現実に揺れる三角関係が映し出される。"婚活のZロ"ルーシーの人生の選択とは？ 実際にNYの結婚相談所で働いていたセリーヌ・ソンが、自身の経験を活かし、不変的かつ現代的なテーマを兼ね備えた新たな傑作ラブストーリーを誕生させた。