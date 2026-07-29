A24のラブストーリー史上No.1ヒットを記録した『ドラマなふたり』（2026年8月21日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の最新予告、「＜Todo リスト＞編」「＜最高の結婚式＞編」と題された2本の映像が公開となった。あわせて、本作でプロデューサーを務めたアリ・アスターからのコメントも到着している。

『ドラマなふたり』は、A24が贈るゼンデイヤとロバート・パティンソン共演のラブストーリー。監督は、『ドリーム・シナリオ』（2023）や『シック・オブ・マイセルフ』（2022）で知られるクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねている。

この度、「＜Todo リスト＞編」「＜最高の結婚式＞編」と題された2本の予告映像が公開となった。

＜Todo リスト＞編は、結婚式まであと7日、「スピーチ原稿を考える」「ダンスの練習をする」「ウェディングプランナーと打ち合わせをする」――チェックボックスに完了マークがつき、着々と幸せな準備を進めるふたり。完璧なはずだった日常から一転、その平穏を打ち砕く「最悪の秘密」が姿を現す顛末を捉えたもの。「結婚やめる？」「こんなはずじゃなかった」 追い詰められ、困惑するエマ（ゼンデイヤ）。理想だったはずの未来は少しずつ歪み始め、結婚式は「ロマンティックな悪夢」へと変貌していく。「心がザワつく！」「予想外の連続」「ぶっ飛んでいる！」といった海外レビューに続き、映像のラスト、Todoリストには「彼女の秘密を受け入れる」という項目が登場。チェックボックスには、初めて未完了を示す「？」が。果たしてチャーリー（ロバート・パティンソン）は、愛するエマの抱える「最悪の秘密」を受け入れられるのか――。愛と秘密が交錯する先に待つ衝撃の結末への期待をかき立てる仕上がりとなっている。

もう一本の＜最高の結婚式＞編は、誰もがうらやむ理想のカップル!順風満帆なふたりの姿からスタート。「相手のどこが好き？」「面白いところ」「心が広いところ」―お互いの好きなところを語り合い、＜最高の結婚式＞の幕開けを予感させるーしかし、ある夜に投げかけられたひとつの質問が、その幸せな空気を一変させる。「自分がした一番酷いことは？」やがて、エマが打ち明けた「ある秘密」をきっかけに、結婚式は思いもよらない悪夢へと転落していく。 「最高の結婚式にご招待します」意味ありげで不穏なナレーションが、ふたりを待ち受ける「ドラマ」への期待をたかぶらせるスリリングな映像に仕上がっている。

また『ドリーム・シナリオ』に続き、クリストファー・ボルグリとタッグを組んだアリ・アスターからのコメントも到着。「クリストファー・ボルグリは、以前から居心地の悪さとシュールなユーモアを巧みに描く監督だ。そして、本作で彼は新たな境地に到達した。ゼンデイヤとロバート・パティンソンが織りなす極上のロマンスでありながら、現代社会の矛盾を皮肉と風刺たっぷりに映し出したドラマでもある。愛と不安、笑いと痛みが危うく混ざり合う、この唯一無二の体験をぜひ映画館で味わってほしい」と本作への自信をのぞかせている。