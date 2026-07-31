『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念上映の入場者特典配布が決定

今年で公開25周年となる『ハリー・ポッターと賢者の石』（2026年8月28日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の入場者特典配布が決定した。あわせてシリーズ初の応援上映も決定した。

J.K.ローリングによるファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズ。その映画シリーズの第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』が、公開25周年を記念し、2026年8月28日から、期間限定で劇場公開される。今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝うアニバーサリーイベント「バック・トゥ・ホグ ワーツ」の期間にあわせ、世界的に実施されるプロジェクトであるとのこと。通常上映だけでなく、IMAX、Dolby Cinema、4D（MX4D/4DX）といったラージフォーマットでも上映が行われる。また、本編終了後には、初公開のボーナスメイキング映像を上映する（※一部劇場を除く）。これは約12分の映像で、主要キャストとスタッフが、舞台裏映像にあわせて映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の企画開発や撮影当時を振り返る内容となっているとのことだが、詳細は後日発表される。

この度、全上映フォーマット共通となる、来場者に向けた数量限定・入場者特典の配布が決定した。特典は、25周年記念再上映のために制作された本国オリジナル版ビジュアルの特製ステッカーである。ハリーがオリバンダーの店で杖に選ばれ魔法に出会った名シーンと、ホグワーツへ向かう生徒たちを印象的に描いた本ビジュアルのアイテムはこのステッカーだけとなる。劇場でしか手に入れられない貴重なステッカーは、「25周年」を映画館で祝った記念になること間違いなしだ。なお、劇場により、数に限りがあり、無くなり次第、配布終了となる。また、特典は非売品で、転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止。

また、応援上映「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』～ホグワーツ入学！応援上映～」の実施も決定した。上映フォーマットは2D吹替版となり、8月28日にTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄の5劇場で開催される。詳細な上映時間帯やチケット販売方法については、後日改めて発表予定。お気に入りの寮のコスチュームを身に着けたり、呪文を一緒に唱えたりといった、発声OK、グッズ着用OKの応援上映で、魔法の世界を120％楽しんでいただきたい。

さらに、映画「ハリー・ポッター」のシリーズの魔法の世界を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 – メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、8月28日から9月30日まで、入場者特典ステッカーの提示で大人気のバタービール ミニサンデーをプレゼントする「映画を見て、スタジオツアー東京へ行こう！」キャンペーンを実施。映画の余韻に浸りながら、スタジオツアー東京で魔法の世界への没入体験を楽しもう。なお、入場特典ステッカーを所有しているスタジオツアー東京の有料入場チケット購入者が対象となる。また、なくなり次第終了となる場合があるとのことなのでご注意いただきたい。