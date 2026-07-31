ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の特報映像とティザービジュアルが公開

ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（2026年9月25日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ／東宝）の特報映像とティザービジュアルが公開となった。あわせてムビチケの発売も発表となっている。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティあづれる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度公開された特報映像は、退役軍人のジェームズ（ブラッド・ピット）と、その愛犬である退役軍用偵察犬オーディンが、かつて訓練場でともに過ごした時間に加え、アラスカの大自然で見せる様々な表情を凝縮。キャンプ場で火を囲み、清流で釣りに興じる穏やかな日常から、険しい雪山の山頂を踏破し、草原を駆け抜ける様子まで、常に寄り添い合う二人の姿が映し出される。軍役時代から現在に至るまで、様々な場所や時間を共有してきた彼ら。「どんな時も、一緒。」という言葉通り、"バディ"としての深い繋がりで結ばれた二人の歩みが、情感豊かに切り取られている。

あわせて公開となったティザービジュアルには、精悍な面持ちで並び立つジェームズとオーディンの姿が収められている。舞台は、人間を寄せ付けないアラスカ奥地の"魔の領域"＜ハート・オブ・ビースト＞。猛威を振るう大自然の中で、互いを支え合い生き抜こうとする"一人と一匹"の絆を強く印象付ける仕上がりだ。添えられた「マイホームへ還ろう。」というコピーは、彼らの揺るぎない生還への決意を表しており、壮大な自然を背景に紡がれる感動の物語を予感させる。

さらに、ムビチケ前売券の発売が決定した。本日、7月31日にムビチケ前売券（オンライン）とムビチケ前売券（コンビニ）が発売となり、オンライン券購入特典にはオリジナル壁紙がつく。さらに8月14日からはムビチケ前売券（カード）の販売も開始。ぜひ見逃さずゲットしていただきたい。

●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日14時より

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない



●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日14時より

※全国のコンビニエンスストアで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない



●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：8月14日14時より



●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：8月14日14時より

