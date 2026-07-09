A24製作『ワンオペレーション』のポスタービジュアルと本予告が公開

第98回米アカデミー賞主演女優賞ノミネートなど映画祭・賞レースを席巻した話題作"If I Had Legs I'd Kick You"の邦題が『ワンオペレーション』（配給：東京テアトル、シンカ）に決定し、2026年9月18日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開することが発表された。これにあわせ、ポスタービジュアルと本予告が公開となっている。

『ワンオペレーション』は、育児や家事、仕事を一人で背負う"ワンオペレーション"という現代社会の構造的問題を、スリラー、心理ドラマ、ダークコメディが融合した予測不能な物語として描く。主人公の日常とアイデンティティーが崩壊していく悪夢を、観る者に追体験させる本作の製作は、気鋭スタジオのA24。

監督・脚本を手がけたのは、本作が長編2作目となるメアリー・ブロンスタイン。心理学の修士号を持ち、国立病院で子供を対象としたプレイセラピーに携わった経験もある彼女が、重病の娘とモーテルで暮らした自身の実体験をもとに脚本を執筆。主人公の視点に徹底的に寄り添う没入型の演出と、生々しい現実感と不条理な展開が入り混じる独創的な映像表現で、鑑賞者を終わりの見えない"ワンオペ地獄"へと引き摺り込む。

プロデューサーには、『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）などを手がけたサラ・マーフィをはじめ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025）で監督・脚本を務めたジョシュ・サフディらが参加。編集には、アリ・アスター監督のすべての長編作品の編集を手掛けてきたルシアン・ジョンストンが担当している。

主人公リンダを演じるのは、ローズ・バーン。本作では、責任と重圧に押し潰されそうになりながらも日常をつなぎ止めようとする母親を鬼気迫る演技で体現し、第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（主演俳優賞）、第83回ゴールデン・グローブ賞女優賞（コメディ/ミュージカル部門）を受賞、第98回アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされるなど、キャリア最高峰との呼び声高い評価を獲得した。共演には、今年開催されたアカデミー賞授賞式の司会も務めたコメディアンのコナン・オブライエン、人気ラッパーのエイサップ・ロッキー、『パティ・ケイク$』（2017）のダニエル・マクドナルドら個性豊かなキャストが集結している。

今回公開となったポスタービジュアルでは、限界寸前で虚ろな表情を浮かべる主人公リンダの顔を大胆に切り取ったデザインを採用。目元から涙のように流れ落ちる「笑ってしまうほど、もう限界。」というコピーが重なり、心身ともに追 い詰められていく彼女の状態を印象的に映し出している。

さらに本予告では、病を抱える娘の育児とセラピストの仕事を一人で担うリンダの息つく暇もない日常を、容赦なく畳み掛けるトラブルの連続とともに描き出す。極限状態へと追い詰められていく一方、ブラックユーモアと予測不能な展開が観る者を物語へと引き込んでいく。ラストでは、崩れ落ちた天井の穴が映し出される中、リンダが「こちらは、すべて順調」とつぶやく。続いて、困惑をにじませながらも笑みを浮かべる彼女の姿が映し出され、本作ならではの恐怖と笑いが表裏一体となった世界観を鮮烈に印象づける映像となっている。