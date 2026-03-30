ハピネット・メディアマーケティングは、ホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚として、"殺人ピエロ ペニーワイズ"の起源を描く、『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』のブルーレイボックスセットを2026年6月3日に発売する。価格は14,850円。レンタルDVDも同日にリリースされる。

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』は、スティーヴン・キング原作のホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）の前日譚にあたる物語。HBOのホラーシリーズとしてHBO Maxにおけるプレミアでの視聴者数No.1を獲得（2026年3月19日時点／HBO調べ）。さらに全ジャンルにおいても『THE LAST OF US ＜シーズン2＞』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン1＞』についで第3位の視聴者数を記録した。

舞台は映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の27年前。1962年のメイン州デリーを舞台に、ペニーワイズが姿を現す前の時代に何があったのかを描く。映画を見ていなくても楽しめる独立した物語構成であり、ここから見始めることも可能な一方、映画版のファンには劇中で描かれる出来事へと繋がる様々な伏線も見どころとなっている。

ブルーレイボックスセットの映像特典として、「デリーの秘密」と題したメイキング映像を第１話～第８話まで各話分収録するほか、キャストや制作陣が語る撮影の舞台裏などの特典映像を約79分収録予定。また、Amazon.co.jpでの購入者を対象に、先着で「ビジュアルシート6枚セット」をプレゼントする（特典はなくなり次第終了）。