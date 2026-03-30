ハピネット・メディアマーケティングは、ホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚として、"殺人ピエロ ペニーワイズ"の起源を描く、『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』のブルーレイボックスセットを2026年6月3日に発売する。価格は14,850円。レンタルDVDも同日にリリースされる。
『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』は、スティーヴン・キング原作のホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）の前日譚にあたる物語。HBOのホラーシリーズとしてHBO Maxにおけるプレミアでの視聴者数No.1を獲得（2026年3月19日時点／HBO調べ）。さらに全ジャンルにおいても『THE LAST OF US ＜シーズン2＞』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン1＞』についで第3位の視聴者数を記録した。
舞台は映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の27年前。1962年のメイン州デリーを舞台に、ペニーワイズが姿を現す前の時代に何があったのかを描く。映画を見ていなくても楽しめる独立した物語構成であり、ここから見始めることも可能な一方、映画版のファンには劇中で描かれる出来事へと繋がる様々な伏線も見どころとなっている。
ブルーレイボックスセットの映像特典として、「デリーの秘密」と題したメイキング映像を第１話～第８話まで各話分収録するほか、キャストや制作陣が語る撮影の舞台裏などの特典映像を約79分収録予定。また、Amazon.co.jpでの購入者を対象に、先着で「ビジュアルシート6枚セット」をプレゼントする（特典はなくなり次第終了）。
第1話：新たな恐怖（The Pilot）
デリー学園に通うリリーは、父親が不慮の死を遂げて以来、悩みを抱えていた。そして、自分の身に起こる謎の現象と、映画館を出た後に失踪した少年マティの謎を解明しようと、仲良くなったロニー、フィル、テディたちと映画館に向かう。
第2話：闇に潜むモノ（The Thing in the Dark）
映画館の事件について、署長はリリーを利用してロニーの父に罪を着せる。一方、ショー司令官はリロイを極秘プロジェクトに誘う。それは冷戦に勝利するために、デリーのどこかに埋まっている、あるモノを探すことだった。
第3話：目に見えるもの（Now You See It）
長い時を経て再会したショー司令官とローズは、運命に翻弄される。一方、ディックは捜していた相手に存在を知られ、死の危機に直面する。その頃、リリーとロニーはハンクの無実を証明するために、証拠写真を撮ろうとしていた。
第4話：それの始まり（The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function）
怪奇現象が解明できないまま学校生活を送るリリーたちだが、１人、また１人と巻き込まれていく。一方、基地でリロイたちが例の兵器を見つけるべく、ある男に対し超自然的な手段で探りを入れるのだが…。
第5話：ニーボルト通り29番地（29 Neibolt Street）
“柱”の場所が特定され、リロイたちは下水道へ向かう。同じ頃、行方不明だったマティを見つけたリリーたちは、フィルが生きていると聞いて下水道へ向かうが、それはペニーワイズの罠だった。そして悲劇が起きる。
第6話：父を求めて（In the Name of the Father）
生還したウィルたちは“それ”に対抗できる武器を入手する。リリーは精神科病院での理解者イングリッドを頼るが、驚愕の真実を知る。兵士たちは倉庫でパーティーを開くが、招かれざる客がやって来て…。
第7話：ブラック・スポット（The Black Spot）
放火された酒場で大勢が命を落とす中、ペニーワイズは最後の狩りをして眠りにつく。その後、ディックが”柱”を見つけるが、ショー司令官はそれを秘密の作戦に利用する。しかし眠っていたペニーワイズが目を覚ましてしまう。
第8話：冬の炎（Winter Fire）
目覚めたペニーワイズにウィルがさらわれる。リリーたちは短剣を手に団結する。リロイたちも救出に動く。結界の外へ逃げようとするペニーワイズ。追いついたリリーたちだが歯が立たない。そこにリロイたちが駆けつける。
■キャスト
シャーロット・ハンロン：テイラー・ペイジ
リロイ・ハンロン：ジョヴァン・アデポ
ショー司令官：ジェームズ・レマー
ハンク・グローガン：スティーヴン・ライダー
マージ・トルーマン：マチルダ・ローラー
ロニー・グローガン：アマンダ・クリスティーン
リリー・ベインブリッジ：クララ・スタック
ウィル・ハンロン：ブレイク・キャメロン・ジェームズ
リッチ・サントス：アリアン・S・カルタヤ
ディック・ハロラン：クリス・チョーク
ペニーワイズ：ビル・スカルスガルド
イングリッド：マデリーン・ストー
■スタッフ
原作：スティーヴン・キング
製作総指揮：バルバラ・ムスキエティ、アンディ・ムスキエティ、ジェイソン・フュークス、ブラッド・ケイレブ・ケイン、デビッド・コートスワース、ビル・スカルスガルド、ダン・リン、ロイ・リー、シェリー・ミールズ
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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