ハピネット・メディアマーケティングは、映画『ランニング・マン』のデジタル配信をApple TV、Amazon Prime Video、U-NEXTなどで開始した。また、2026年6月3日にブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始する。価格はブルーレイ＋DVDが5,390円、4K UHD＋ブルーレイは7,590円。また、4K UHD＋ブルーレイについては、Amazon.co.jpで限定スチールブック仕様のパッケージも発売される。こちらの価格は8,690円。

『ランニング・マン』は、『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』『シャイニング』などで知られる小説家のスティーヴン・キングが、リチャード・バックマン名義で執筆した作品を原作としている。監督は、『ベイビー・ドライバー』『ラストナイト・イン・ソーホー』などを手がけたエドガー・ライト。

今から遠くない未来。世界は、一握りの富裕層と、それ以外の圧倒的多数の貧困層に分けられ、多くの人々は日々苦しい生活を送っている。人々の最大の娯楽は、社会を牛耳るネットワーク企業が主催する、様々な"デスゲーム・リアリティショー"だった。参加者が命を賭けて巨額の賞金に挑む、その過激な内容を、全世界が熱狂し視聴しているのだ。職を失い、金も無い、どん底の生活を送る主人公のベン・リチャーズ（グレン・パウエル）は、重病の娘の医療費に困っており、ネットワークが主催する最も過激なデスゲーム「ランニング・マン」に応募することになる。「ランニング・マン」のルールはいたって簡単、逃走範囲は無制限、30日間の鬼ごっこを逃げ延びるだけで人生が変わる莫大な賞金が得られるのだ。しかし、その「鬼ごっこ」の実態は、高度な殺人スキルの訓練を積んだハンターが執拗に挑戦者を追跡し、さらに懸賞金を狙った全視聴者が出場者をハンターに差し出そうと世界中で躍起となる、「捕獲＝即死亡」「挑戦者 VS. 全世界」という過去生存者0の超過激なデスゲームなのだ。職無し・金無し・特殊能力無し、普通の男・ベンは、果たして30日の激ヤバ鬼ごっこを逃げ切ることが出来るのか?

ん? この話知ってるぞ、昔、観たという方もいらっしゃることだろう。本作は1987年にアーノルド・シュワルツェネッガー主演で映画化されていて日本では『バトルランナー』のタイトルで公開された。『ランニング・マン』では、その『バトルランナー』に敬意を表したシーンもある。本作を鑑賞したシュワルツェネッガーは、唯一やり直したい出演作があるなら、それが『ランニング・マン』だった。それを二人が成し遂げてくれたと評し、アクションも信じられないくらい独創的で素晴らしかったと賛辞を送っている。

4K UHDには、映像特典として、ハント開始／ハンターとランナー／「ランニング・マン」の世界構築／ゲームに勝って生き残れ ランニング・マンの舞台裏／「ランニング・マン」CM集／「ランニング・マン」番組／ランナー セルフ動画／当局の別番組／神の使徒／スタント集／ヘア・メイク・衣装テスト／削除シーン＆ロング・バージョン／予告編＆デジタル予告を、音声特典として、監督・脚本エドガー・ライト、俳優グレン・パウエル、脚本マイケル・バコールによる音声解説が収録されている。

ブルーレイは、ハンターとランナー／「ランニング・マン」の世界構築／ゲームに勝って生き残れ ランニング・マンの舞台裏の映像特典と4K UHDと同じ音声特典を収録。

4K UHD＋ブルーレイ セット

ブルーレイ＋DVD セット

DVD

レンタルヴァージョン

さらに、4K UHD＋ブルーレイセット、ブルーレイ＋DVDセットを対象店舗で購入すると、店舗オリジナル特典を入手できる。対象となっているとのはAmazon.co.jpと楽天ブックスで、Amazon.co.jpではビジュアルシート3枚セットが、楽天ブックスではL判ブロマイド3枚セットがそれぞれプレゼントされる。特典はなくなり次第終了、また、デザインは変更となる場合があるので、ご留意いただきたい。

Amazon.co.jpの特典となるビジュアルシート3枚セット

楽天ブックスの特典となるL判ブロマイド3枚セット

なお、配信に合わせて、本日3月18日から3月31日まで、豪華プレゼントが当たるSNSキャンペーンを実施。詳しくは作品公式Xをチェックしていただきたい。

加えて、配信とパッケージ発売を記念し、本編映像＆特別ビジュアルが公開となった。公開された映像は、司会者のボビー・T（コールマン・ドミンゴ）の呼び込みで、ベンが番組のスタジオへ引き摺り込まれるシーン。ボビー・Tは「（ベンが）左翼的な労働組合に軍事機密を漏洩した」とありもしないことをでっち上げ、観客の憎悪を煽り、さらには最愛の妻まで侮辱する。怒りが頂 点に達したベンは、最後に「このビルと貴様らを焼き殺す。すたこら逃げるがいい！」と怒りの咆哮を放つ。理不尽な世界への怒りと憎悪、そして観客の熱気が渦巻き、これから開幕するイカれた「鬼ごっこ」への期待を極限まで高める映像となっている。あわせて公開となった特別ビジュアルは極限状態の中でダイナミックに駆け抜けるベンの疾走感あふれる姿が映し 出されている。劇場での興奮そのままに、細部まで作り込まれたディストピアの世界観とド派手なアクションを、ぜひご自宅で何度でも楽しんでいただきたい。