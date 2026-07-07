恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ロマンティック・ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の本編映像と新場面写真2点が公開が公開となった。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開2カ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2,000館だった上映規模は、1,000館以上の拡大を経て、全米3,068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年のサプライズヒットとして映画界を席巻している。スペインの人気バラエティ番組「El Hormiguero」に出演したトム・ホランドが、本作をロンドンの満席の劇場で鑑賞したことを明かし、パートナーのゼンデイヤとともに絶賛。さらに、フランシス・フォード・コッポラも、自身のInstagramで本作に言及。若き才能としてカリー・バーカー監督を称賛するコメントを投稿すると、7.1万件を超える「いいね」を集めるなど話題を集めた。主演のマイケル・ジョンストンもコメント欄で感謝の言葉を寄せており、本作をめぐる熱狂はハリウッドのトップスターから映画界のレジェンドにまで広がっている。6月30日に発表された「2026 Astra Midseason Movie Awards」では、最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレットが最優秀主演女優賞に選ばれた。また、7月2日に発表された「VARIETY」選「2026年上半期ベストホラー」では第1位に輝き、2026年上半期を代表する注目作として高い評価を獲得している。

この度公開となった本編映像で映し出されるのは、主人公ベア（マイケル・ジョンストン）が想いを寄せるニッキー（インディ・ナヴァレッテ）を車で送るが、勇気が出せず告白できないまま別れてしまった夜のシーン。不甲斐ない自分にやきもきするベアはアクセサリーショップで買った"ワン・ウィッシュ・ウィロー（願いの柳）"を手に取り、箱に書かれた願いを叶えるための手順を読み上げる。流れに身を任せて開封すると怪しげな音色が辺りに響き渡り、手順に沿って「ニッキーが僕を誰よりも愛してくれますように」と願いを口にしながら"願いの柳"をポキっと折る。変わらず虫の声がリズムを奏でるだけの住宅街、我に返り自宅に帰ろうと車のエンジンをかけるが、ふとニッキーの家を見ると、そこには家に入っていったはずの彼女が玄関の外でベアの方を見て佇んでいた――。果たしてベアの願いは本当に叶い、ニッキーは彼を誰よりも愛するようになってしまったのか――。その願いが引き寄せるのは"災いのような愛"なのか。 ベアの何気ない"一つの願い"から始まる、予測不能な"災愛"の行方に期待が高まる映像となっている。

あわせて公開となった場面写真は、ベアが"ワン・ウィッシュ・ウィロー"を折って願いを唱えた後、一度は自宅に入ったはずのニッキーが玄関の外で彼を遠くから見つめている姿を捉えたもの。ベアに声をかけるわけでもなく無言で佇む彼女は何を考えているのか……？ さらに、ベアが"ワン・ウィッシュ・ウィロー"の箱を手にするカットも。