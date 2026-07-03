アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』（2026年7月24日公開 提供：カルチュア・エンタテインメント 配給：ギャガ）の本編映像とキャラクターポスター4点が公開となった。

『隣人たち』は、ベルギーのアカデミー賞と呼ばれるマグリット賞で、監督賞・作品賞含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた『母親たち』（2018）のハリウッドリメイク。監督は『⻘いパパイヤの香り』（1993）、『博士と彼女のセオリー』（2014）などで撮影監督として活躍するブノワ・ドゥロームが務め、今回が⻑編映画監督デビューとなる。本作では、最愛の息子を失ったセリーヌをアン・ハサウェイ、セリーヌの隣人で親友のアリスをジェシカ・チャステインが演じる。

この度、公開となったのは、不注意とも、作為的ともとれるセリーヌの行動に疑念が募る本編映像。「テオ（イーモン・オコンネル）を少し借りても？ サプライズがあるの」と優しく微笑むセリーヌに、どこか気乗りしない表情を見せながらも、息子を亡くしたばかりの彼女を気遣い、アリスはテオを預けることを承諾する。仲睦まじく家の中へ消えていく二人――。しかしその直後、アリスは、テオがかつてセリーヌの息子が転落死した「あのバルコニー」に立っている姿を目撃。「何してるの!? 中へ！」「バルコニーはダメ！」と我を忘れて駆け寄り、「息子を一人でバルコニーに!?」 と半狂乱でセリーヌに詰め寄る。だが、当のセリーヌはどこか落ち着き払った様子。果たして彼女に悪意はないのか、それとも――。観る者の疑念と恐怖を一気に掻き立てる、息詰まるシーンとなっている。

あわせて公開となったのは、キャラクターポスター4種。「あなたの息子を借りてもいい？」「私のことを試したの？」など、華麗な装いとは裏腹に、二人の本性を惑わせる劇中セリフが添えられており、美しさの奥に潜む狂気と不穏さを印象づける仕上がりになっている。