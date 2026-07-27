トム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥがタッグを組んだ『DIGGER/ディガー』（2026年10月9日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のムビチケ前売券の発売が決定した。劇場限定特典としてオリジナルアートカード3種セットがプレゼントされる。また、新たな場面写真2点が公開となった。

先日新予告が公開され、トム・クルーズが大変貌を遂げた姿と驚愕のストーリー設定が明らかになった『DIGGER/ディガー』。トムが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、「地球滅亡の大ピンチ」に!? ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか!? まさに予測不能、地球規模の大惨事エンターテイメントが幕を開ける。

今般公開となった、2点の場面写真は、まさに彼の「異彩を放つ存在感」が凝縮されたカット。1点目は、巨大な円形議場で大勢の聴衆を前に両手を広げ、堂々と演説をする大物感あふれる姿。人々の表情はどこかあきれ顔だが、一体ディガーは 何を語っているのか……？ そしてもう1点には、カウボーイハットを被り、西部劇さながらに銃に見立てた指を構えるディガーが捉えられている。この場面は新予告にも象徴的に登場しており、「最後の切り札は真実だ」「ぶっ放せバンバンバン！」と興奮した様子で言い放つディガーが印象的だ。これまでのトムのクールなヒーロー像を覆す、ユーモアと狂気が同居した新たな表情は必見だ。いまだかつて誰も見たことのない、キャリア45年の全てを注ぎ込んで挑むトムの圧倒的演技に期待が高まる。

そして、この度、ムビチケ前売券（カード）の発売が決定し、劇場限定特典としてオリジナルアートカード3種セットをプレゼントすることが発表された。海外版のDIGGERロゴビジュアルに加えて、先日のオフィシャル予告公開に先立ってお披露目され話題となったトリプルティザーポスターを使用したアートカードセットとなっている。鮮やかでエッジの効いたグラフィックと、トム・クルーズ演じる"石油王"ディガー・ロックウェルの破天荒な世界観が凝縮された、購入特典でしか手に入らないプレミアムな本アイテム。劇場限定・数量限定の特典のため、ぜひ見逃さずゲットしていただきたい。

●劇場販売

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日劇場オープン時より

特典：オリジナルアートカード3種セット

購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、特典を1つプレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止

※まれに傷や汚れがあるが、返品や交換は対応しない

※前売特典のアートカード3種のうち2種には、オフィシャル予告公開の日付が入っているが公開日ではない





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：7月31日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：7月31日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日10時より

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

販売開始日時：7月31日10時より

※全国のコンビニエンスストアで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない