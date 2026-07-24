第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出されたツォウ・シーチン監督の『左利きの少女』（2026年8月14日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の日本限定アザービジュアル3点が公開となった。

『左利きの少女』は、台湾出身のツォウ・ シーチンの単独監督デビュー作。第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、ショートリスト入りを果たしたほか、第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、各国で広く支持を集めてきた。

ツォウ・ シーチンは、本作で制作と編集を務めているショーン・ベイカーとの協業でも知られている。ツォウ監督は、大学生時代にショーン・ベイカーと出会い、『テイクアウト』（2004）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（2015）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 （2017）、『レッド・ロケット』（2021）などで彼を支えてきた。

ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージン（ニーナ・イエ）が祖父から「左づかいは悪魔」と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督自身も「元」左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基にしている。撮影には『タンジェリン』同様、全編でiPhoneを使用。

この度、日本限定アザービジュアル3点が公開となった。左利きの主人公・イージンが祖父に「左手は悪魔の手」と叱られたことから、その言葉を噛み締めるように自身の腕を眺め、罪悪感を抱いている様子を切り取ったものとなっている。すべてのポスターに、幼い少女が祖父からの厳しい一言に胸を痛め、「悪いのは自分ではなくて、この手なんだ」と言い聞かせるイージンの心情を表現した「すべて悪魔の手のしわざ」という印象的なキャッチコピーが刻まれている。

幼いがゆえに祖父の言葉を深く受け止め、涙ぐみながら思い詰めた表情を浮かべるイージンのビジュアル、また、ベッドの上で寝転びながら、まっすぐ伸ばした自分の左手をどこか悲しげに見つめるイージンのビジュアル、左手をまざまざと凝視するイージンを中心に捉え、舞台となった夜市の風景や劇中に登場する万華鏡がコラージュされた躍動感のあるビジュアルまで、メインポスターとは一味違った印象を抱かせる、オリジナリティ溢れる仕上がりとなっている。

また、公式サイトでは、映画監督の周防正行ら、各界著名人のコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。