第98回米アカデミー賞主演女優賞ノミネートなど映画祭・賞レースを席巻した話題作『ワンオペレーション』（2026年9月18日公開 配給：東京テアトル、シンカ）の本編映像と場面写真5点が公開となった。

『ワンオペレーション』は、育児や家事、仕事を一人で背負う"ワンオペレーション"という現代社会の構造的問題を、スリラー、心理ドラマ、ダークコメディが融合した予測不能な物語として描く。主人公の日常とアイデンティティーが崩壊していく悪夢を、観る者に追体験させる本作の製作は、気鋭スタジオのA24。

監督・脚本を手がけたのは、本作が長編2作目となるメアリー・ブロンスタイン。心理学の修士号を持ち、国立病院で子供を対象としたプレイセラピーに携わった経験もある彼女が、重病の娘とモーテルで暮らした自身の実体験をもとに脚本を執筆。主人公の視点に徹底的に寄り添う没入型の演出と、生々しい現実感と不条理な展開が入り混じる独創的な映像表現で、鑑賞者を終わりの見えない"ワンオペ地獄"へと引き摺り込む。

プロデューサーには、『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）などを手がけたサラ・マーフィをはじめ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025）で監督・脚本を務めたジョシュ・サフディらが参加。編集には、アリ・アスター監督のすべての長編作品の編集を手掛けてきたルシアン・ジョンストンが担当している。

主人公リンダを演じるのは、ローズ・バーン。本作では、仕事、家事、育児――すべてを一人で抱え込み、少しずつ心の均衡を失っていく主人公リンダを演じ、その張り詰めた日常をリアルに体現している。極限まで追い詰められながらも、なお日常を維持しようともがく一人の女性を圧倒的な存在感で演じ切った。その演技は世界中の映画メディアから絶賛され、Varietyは「今年を代表する名演のひとつ」、Colliderは「これまでで最高の演技」、RogerEbert.comは「見事で、一切ひるまない演技」、The Guardianは「圧巻の演技」と評するなど、各国の批評家から絶大な称賛を集めた。その高い評価は、第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（主演俳優賞）、第83回ゴールデン・グローブ賞最優秀女優賞（ミュージカル／コメディ部門）の受賞、第98回米アカデミー賞主演女優賞ノミネートへと結実し、ローズ・バーンのキャリアを代表する一作となった。

今回、主演のローズ・バーン演じるリンダと、彼女の同僚セラピストを演じるコナン・オブライエンのカウンセリングシーンを捉えた本編映像が公開となった。さらに、コナン演じるセラピストとリンダ、そしてリンダの患者であるキャロライン（ダニエル・マクドナルド）のカウンセリングルームの場面写真5点も公開となっている。

先頃の第98回米アカデミー賞授賞式でも司会を務めたコナン・オブライエンが、本作では一転、絶妙なポーカーフェイスでリンダと向き合うセラピストを好演。本作でコナンが演じるのは、主人公リンダと同じ職場で働くセラピストである。人の心に寄り添う仕事に就くリンダと向き合いながら、彼女の異変を静かに見つめる存在だ。普段は独特のユーモアで人々を笑わせるコナンだが、本作では一転、感情を読み取りにくい絶妙なポーカーフェイスでリンダと向き合う。

本編映像では、カウンセリングルームでリンダとコナン演じる同僚セラピストが対話する場面を収録。仕事、家事、育児を一人で抱え、心身ともに限界へと追い詰められていくリンダに対し、コナンは時折わずかな表情を浮かべながらも、終始落ち着いた様子で彼女の言葉に耳を傾ける。コメディアンとして知られるコナンのイメージとは一線を画す、抑制された演技が印象的なシーンとなっている。

あわせて公開となった場面写真には、コナン演じる同僚セラピストのほか、『パティ・ケイク＄』（2017）で主人公の女性ラッパーを演じ世界的評価を受けたダニエル・マクドナルドが演じる、リンダにカウンセリングを受ける患者・キャロラインの姿も。カウンセリングルームで穏やかさのなかに不安を感じる表情を浮かべるキャロライン、何を考えているのか読み取りにくい表情でリンダと向き合う同僚セラピスト、そして廊下で電話を手に立ち尽くすリンダや、目を閉じて深く息を吐くような姿など、それぞれのカットから、患者の心を支える仕事をしながら、自身もまた限界へと近づいていくリンダの状況が浮かび上がる。